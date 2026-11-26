Una grave emergencia energética atraviesa el departamento del Caquetá por cuenta de los atentados terroristas contra la infraestructura eléctrica que abastece a esta región del país. La situación mantiene a los 16 municipios bajo un severo racionamiento, con jornadas de hasta 20 horas sin suministro de energía.

Así lo confirmó el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, durante una entrevista en Mañanas Blu, en la que calificó la situación como crítica y advirtió sobre las consecuencias que está dejando la interrupción del servicio para los hogares, el comercio y los sectores productivos.

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"Aquí el tema es demasiado crítico", manifestó el mandatario, quien explicó que los ataques consecutivos contra las redes del Sistema Interconectado Nacional en el Huila y la infraestructura alternativa que llega desde Nariño y Mocoa han comprometido el suministro eléctrico del departamento.

Caquetá tiene menos del 40 % del servicio de energía

De acuerdo con el gobernador, actualmente el departamento recibe menos del 40 % del servicio de energía eléctrica, una situación que ha obligado a establecer racionamientos prolongados en sus 16 municipios. En algunas localidades, los habitantes cuentan únicamente con cuatro horas diarias de electricidad.

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"Estamos enfrentando un apagón de 20 horas; es decir, los municipios tienen solamente cuatro horas de energía al día", explicó Ruiz al describir las dificultades que afronta la población por la emergencia.

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En Florencia, la capital del departamento, el suministro alcanza un promedio de ocho horas diarias por comuna. Entretanto, las autoridades buscan garantizar entre 16 y 18 horas de servicio para sectores prioritarios, especialmente hospitales y centros carcelarios.

El mandatario también señaló que la red eléctrica colapsó por la sobresaturación del sistema, en medio de los esfuerzos para suministrar 22 megavatios de energía y las condiciones de fuerte verano que enfrenta la región.

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Pérdidas millonarias para comerciantes y ganaderos

La emergencia energética también está generando consecuencias económicas para el Caquetá, especialmente por las dificultades que enfrentan los establecimientos comerciales y las actividades agropecuarias. Los comerciantes han tenido que recurrir a plantas eléctricas de combustión que funcionan con diésel o gasolina para mantener sus negocios en funcionamiento.

Esta alternativa representa un sobrecosto para los empresarios y comerciantes, que deben asumir gastos adicionales para continuar prestando sus servicios en medio de los prolongados cortes de energía.

Uno de los sectores más afectados es el ganadero y lechero, debido a la importancia que tiene esta actividad para la economía departamental. Ruiz recordó que Caquetá es el tercer mayor productor de leche del país y la cuarta despensa ganadera de Colombia.

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"San Vicente del Caguán es el municipio con el mayor inventario ganadero de nuestro país", destacó el gobernador, quien advirtió que las pérdidas económicas ya son millonarias por las dificultades para conservar y comercializar la producción de leche.

Según explicó, algunos productores han tenido que transformar la leche en queso para evitar que se dañe ante las limitaciones del servicio eléctrico. Esta situación evidencia el impacto que los apagones están teniendo sobre la cadena productiva de uno de los principales renglones económicos del departamento.

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Gobernador del Caquetá señala presiones de grupos armados

Durante la entrevista en Mañanas Blu, el gobernador también se refirió al contexto de seguridad que atraviesa el departamento y atribuyó los atentados a presiones de las disidencias de las FARC, que buscarían frenar las operaciones de la fuerza pública contra sus estructuras.

Ruiz sostuvo que los ataques podrían tener como propósito presionar al Gobierno Nacional para que suspenda los operativos militares y policiales. Sin embargo, insistió en que las autoridades no deben detener las acciones contra estos grupos ilegales.

El mandatario también explicó que existe una disputa territorial por las rutas del narcotráfico entre las estructuras de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, principalmente en las zonas limítrofes con Putumayo, Amazonas y Cauca.

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En el resto del departamento, según su diagnóstico, todavía ejercen control las estructuras asociadas a alias Calarcá, en medio de las disputas que mantienen los grupos armados ilegales por el dominio territorial.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de energía en Caquetá?

Uno de los principales problemas que enfrenta el departamento es su dependencia de las redes de transmisión que conectan el centro del país con el sur de Colombia. El gobernador explicó que esta condición convierte a Caquetá en una región especialmente vulnerable ante cualquier daño en la infraestructura eléctrica.

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"Nosotros somos la cola del sistema energético nacional. Aquí, cualquier daño que suceda desde Bogotá hacia el sur del país nos afecta directamente", advirtió.

Sobre los trabajos para recuperar el suministro, Ruiz indicó que la reparación de las torres de energía afectadas en el Huila podría tomar entre cuatro y seis días adicionales. Entretanto, en Nariño las cuadrillas todavía no habían podido ingresar hasta la zona afectada para adelantar las labores correspondientes.

Como solución a largo plazo, el mandatario confirmó que ya fue adjudicada la construcción de una segunda red de transmisión de 115.000 voltios para el departamento, una infraestructura que está proyectada para el próximo año y que permitiría reducir la vulnerabilidad energética de la región.

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La gravedad de la emergencia también quedó en evidencia durante la entrevista, cuando la planta eléctrica de la Gobernación del Caquetá, que tenía más de 40 años de funcionamiento, sufrió una avería definitiva y dejó completamente a oscuras la sede administrativa.

Finalmente, el gobernador envió un mensaje al presidente de la República y pidió mantener la ofensiva de la fuerza pública contra las organizaciones armadas ilegales. "El mensaje al presidente es que no afloje un centímetro", concluyó.