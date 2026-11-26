Los recientes atentados contra la infraestructura energética en diferentes regiones del país llevaron a los gremios del sector a expresar su rechazo y preocupación por los riesgos que representan para la continuidad de los servicios públicos esenciales.

A través de un comunicado, las organizaciones hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer las medidas de seguridad y protección de las redes eléctricas y de gas.

Publicidad

Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Ser Colombia, Naturgas, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas y la ANDI, entre otras organizaciones, señalaron que los ataques han afectado la operación del sistema energético y puesto en riesgo la continuidad del servicio para miles de usuarios.

Entre los hechos mencionados está el atentado del pasado 15 de noviembre contra la infraestructura de transmisión de energía en El Pital, Huila, que redujo la capacidad de transporte de electricidad hacia Caquetá y ocasionó cortes en el servicio.



Además, indicaron que, debido a una contingencia, se interrumpió el suministro a todos los usuarios de Electrocaquetá.

A estos hechos se suman el atentado contra la central hidroeléctrica Amaime, en Palmira, Valle del Cauca, y el intento de atentado contra un propanoducto en Caparrapí, Cundinamarca, que fue frustrado por el Ejército Nacional.

Publicidad

Los gremios también señalaron que, el pasado 24 de noviembre, XM informó sobre un evento en la red de transmisión eléctrica del suroccidente que interrumpió el suministro en sectores de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila.

Según el comunicado, esta situación se suma a los atentados recientes, debilita la red regional, reduce el margen de operación del Sistema Interconectado Nacional y dificulta el restablecimiento del servicio.

Publicidad

Las organizaciones advirtieron que estas afectaciones tienen consecuencias directas para las comunidades, pues cada interrupción altera la vida cotidiana de las familias, limita la actividad comercial y dificulta la prestación de servicios esenciales.

La preocupación, además, se presenta en el contexto del fenómeno de El Niño.

Los gremios indicaron que el Ideam ha reportado lluvias por debajo de lo esperado, una condición que podría reducir los aportes de agua para la generación hidroeléctrica.

Publicidad

Por esta razón, insistieron en la importancia de proteger la infraestructura de generación y transporte de energía para garantizar la disponibilidad de los recursos que requiere el sistema.