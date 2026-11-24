El Peñol vive una paradoja que hoy genera preocupación entre sus habitantes y autoridades: aunque alberga uno de los mayores referentes hídricos del Oriente antioqueño, con un embalse de más de 6.000 hectáreas, el municipio comienza a sentir dificultades para garantizar el suministro de agua potable en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

La alcaldesa, Sandra Arelis Duque, explicó que el embalse propiedad de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para la generación de energía se encuentra en el 80,8 % de su capacidad. Sin embargo, aclaró que ese volumen no está disponible para abastecer los acueductos locales, que dependen de otras fuentes hídricas y que también están siendo afectadas por la disminución de las lluvias.

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La situación ya obligó a implementar restricciones en algunos circuitos del municipio, con interrupciones del servicio durante cuatro horas en la madrugada.

"Algunos acueductos veredales han entrado en estos momentos en un proceso de racionamiento en horas, en la madrugada, tipo de 12 a.m. a 4 a.m. se suspende el servicio en el municipio del Peñol. Es por pendiente. Entonces lo que se va a empezar a implementar es una optimización de los acueductos veredales para la construcción de nuevos tanques de almacenamiento", expresó la mandataria.



A esta situación se suma la presión que representa la actividad turística. El Peñol cuenta actualmente con 495 hoteles y más de 2.500 fincas destinadas a rentas cortas, una infraestructura que incrementa la demanda del recurso, especialmente en temporadas de alta ocupación.

Ante este panorama, la administración municipal ha recomendado a propietarios y visitantes evitar llenar piscinas y jacuzzis con agua proveniente de los acueductos, al menos mientras persistan los riesgos de escasez.

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"Pedimos es el manejo austero del agua, ejemplo en el mantenimiento de jacuzzi, en el llenado de jacuzzis y piscinas para la atención de los turistas, porque eso afectaría también a los nativos si llegase a presentarse un bajo nivel en la afluente que surte de los acueductos veredal", puntualizó Duque.

Desde El Peñol indicaron que siguen un monitoreo constante de sus fuentes hídricas, así como las indicaciones de autoridades de gestión del riesgo ante los meses que se prevén más intensos del fenómeno de El Niño.