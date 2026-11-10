Ataque con explosivos lanzados desde drones contra Central Hidroeléctrica de Amaime, en Palmira

Momentos de tensión se vivieron en la zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, luego de que las autoridades confirmaran un ataque contra la Central Hidroeléctrica de Amaime, ubicada en el sector de la vereda La Esperanza.

Las autoridades se desplazan hasta este punto para atender la situación, verificar las condiciones de seguridad y adelantar las primeras investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias en las que se habría registrado este hecho.

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Según la información preliminar conocida, el ataque estaría relacionado con el uso de artefactos explosivos lanzados mediante drones, los cuales habrían caído sobre las instalaciones de la central hidroeléctrica. Sin embargo, se espera que las autoridades entreguen más información sobre la modalidad del ataque y los posibles daños ocasionados en la infraestructura.

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En medio de la emergencia, se confirmó que, hasta el momento, no se reportan personas heridas ni víctimas entre la población civil o integrantes de la fuerza pública que se encontraban en el área.

Otro de los aspectos importantes es que, pese a lo ocurrido, no se han reportado interrupciones en el servicio de energía eléctrica ni apagones en este sector, por lo que, hasta ahora, no habría afectaciones en el suministro del servicio.

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Este hecho genera preocupación entre los habitantes de la zona rural de Palmira, mientras se espera un pronunciamiento oficial que permita conocer mayores detalles sobre el ataque y las medidas que se adoptarán frente a esta situación.

