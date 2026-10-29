Operativos en Palmira, Valle, dejan 32 capturados y permiten recuperar vehículos robados

Con el objetivo de combatir la delincuencia y mejorar la seguridad de los habitantes, las autoridades realizaron una gran jornada de operativos en diferentes sectores de Palmira.

Los controles se concentraron principalmente en las comunas 1, 5 y 7, donde las autoridades buscan frenar delitos como los homicidios, los hurtos, las extorsiones, el tráfico de drogas y el porte ilegal de armas.

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Estas acciones también buscan brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía antes del inicio de la Feria de la Agricultura, uno de los eventos que reúne a numerosos habitantes y visitantes.

Durante los operativos se realizaron 14 allanamientos, que dejaron 32 personas capturadas: 28 fueron detenidas en el momento en que, presuntamente, cometían un delito y cuatro tenían órdenes de captura. Además, se incautaron siete armas de fuego y 5.448 dosis de estupefacientes.



“En medio de la reconstrucción, la criminalidad no duerme, pero nosotros tampoco y seguimos combatiéndola con contundencia. Hoy en esta Megatoma se lograron 32 capturas, una de las más importantes es la de un hermano del cabecilla principal de la banda Los 300, una de las que más ha afectado a Palmira; también se capturó a alias ‘Estefanía’ señalada de pertenecer a Los 300 y hermana de ‘Salchi’, que viene desarrollando actividades de narcotráfico, de venta de estupefacientes, pero también extorsión y asesinatos”, reportó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

También se recuperaron dos motocicletas y un vehículo que habían sido reportados como robados. Los uniformados incautaron seis celulares que estarían relacionados con actividades ilegales y decomisaron otros seis celulares junto con 14.332 accesorios para estos equipos, cuyo valor comercial se calcula en $486.640.932.

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La ofensiva contra la delincuencia también llegó a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Palmira.

Allí, el Gaula de la Policía Valle y el Inpec realizaron un operativo para detectar elementos que podrían ser utilizados en actividades ilegales desde el interior del centro penitenciario.

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Durante la intervención se incautaron siete celulares y 21 accesorios para estos dispositivos, con el fin de evitar que sean utilizados para coordinar delitos desde la cárcel.

