Roban bus de trabajadores azucareros y secuestran al conductor en la vía Villa Rica–Jamundí

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la vía que comunica a Villa Rica con Jamundí, en límites entre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. Un bus que transportaba trabajadores de un ingenio azucarero fue interceptado por hombres desconocidos que se movilizaban en un vehículo particular.

Los sujetos obligaron a los pasajeros a descender y se llevaron al conductor, quien permaneció retenido hasta la madrugada de este jueves, cuando fue liberado en una zona rural.

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Preocupación en el sector azucarero

Este hecho tiene preocupado al gremio azucarero, especialmente, por los riesgos que enfrentan los trabajadores durante sus desplazamientos por esta zona del suroccidente colombiano. La situación fue denunciada por Asocaña y los ingenios azucareros, que rechazaron lo ocurrido y manifestaron su solidaridad con las personas afectadas por este nuevo episodio de violencia.



La organización advirtió que este hecho se suma a una serie de situaciones que han afectado al sector durante 2026. Según las cifras entregadas por Asocaña, en lo que va del año cinco trabajadores han resultado heridos, uno ha sido asesinado y otros siete han sido víctimas de secuestro.

Estas cifras reflejan la preocupación por las condiciones de seguridad en el norte del Cauca, donde las comunidades y quienes trabajan en la agroindustria azucarera continúan expuestos a hechos que ponen en riesgo su vida e integridad.

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Ante este panorama, Asocaña hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades regionales para que se adopten medidas que permitan recuperar la tranquilidad en la zona y garantizar la seguridad de quienes transitan por las vías del departamento.

También insistió en la importancia de proteger los derechos de los ciudadanos, especialmente el derecho al trabajo y a la libre movilidad, fundamentales para el desarrollo de las actividades cotidianas y económicas de la región.

