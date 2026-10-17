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Alias 'Keko' usaba a su familia para cobrar extorsiones, según la Fiscalía

Aldair Enrique Contreras Echeverría, también conocido con el alias de ‘Menor 08’, es señalado por las autoridades de ser segundo cabecilla de ‘Los del Freseo’.

Alias Keko
Aldair Enrique Contreras Echeverría, alias 'Keko', capturado por las autoridades en Barranquilla.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

La Fiscalía señaló que alias Keko, recientemente capturado en Barranquilla por la Policía en la Operación Blindaje 360, recibía apoyo logístico por parte de varios de sus familiares para el cobro de extorsiones y la comisión de otros delitos. Las autoridades lo señalan como segundo cabecilla de la organización criminal ‘Los del Freseo’.

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Alias ‘Keko’, o ‘Menor 08’, identificado por las autoridades como Aldair Enrique Contreras Echeverría, es uno de los 72 capturados que dejó la Operación Blindaje 360, que lideró personalmente el presidente Abelardo De La Espriella en Barranquilla y su Área Metropolitana el pasado viernes en la madrugada.

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La Fiscalía dio a conocer durante la audiencia de imputación de cargos, contra alias Keko, que la estructura a la que pertenece, ‘Los del Freseo’, también opera bajo el nombre de ‘Bloque Resistencia Caribe 28′, y dentro de sus actividades ilícitas estaba extorsionar a comerciantes, tenderos e incluso a sus vecinos.

En ese sentido, señaló el ente acusador que alias ‘Keko’ delegaba a varios de sus familiares, como su madre y sus hermanos, las funciones de cobro presencial, vigilancia, intimidación, entrega de mensajes, facilitación de comunicaciones, recepción de dinero a través de billeteras digitales y apoyo logístico, entre otras actividades criminales, por lo menos desde abril de 2025.

Hay que recordar que en un audio difundido en redes sociales, presuntamente este sujeto retó al Estado y al presidente De La Espriella, por lo que luego de su captura, el mandatario lo confrontó cuando ya estaba capturado.

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Guapito por teléfono, ¿verdad? Y matando gente, sicariando, robando, extorsionando. ¿Viste esa cara de miedo que tienes? La misma cara de tus víctimas”, le dijo el Presidente.

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Información revelada por las autoridades, da cuenta que, al parecer, alias ‘Keko’ sería uno de los principales dinamizadores de homicidios y extorsiones contra comerciantes en Barranquilla y su área metropolitana. También es señalado de fortalecer el brazo sicarial conocido como Los Cachorros, reclutando menores en el área metropolitana de Barranquilla.

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