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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ideam pronostica lluvias y fuertes vientos en el Caribe este fin de semana

Ideam pronostica lluvias y fuertes vientos en el Caribe este fin de semana

El instituto señaló que hay alerta roja en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Magdalena por posibles deslizamientos.

Lluvia en Barranquilla
Según el Ideam, las lluvias se darán principalmente en la tarde de este sábado en el Atlántico, Magdalena, Cesar y el sur de La Guajira.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Las alarmas se mantienen encendidas en varias partes del Caribe colombiano por la llegada de lluvias durante este fin de semana, que podrían generar deslizamientos en Bolívar, Córdoba y Magdalena. En Atlántico, se pide especial atención en las playas del departamento por una alerta de viento que pronostica ráfagas de 46 kilómetros por hora y olas de tres metros.

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Así las cosas, navegar solo con la autorización de la Dimar y estar pendientes de los reportes de las autoridades son las principales recomendaciones que el Ideam está haciendo para este fin de semana, que traerá lluvias por la interacción de varios sistemas de presión en la atmósfera, los cuales están propiciando el ingreso de mayor nubosidad.

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Durante la mayor parte de esta semana, casi todo el Caribe estuvo bajo tiempo seco, con temperaturas entre los 30 y 35 grados Celsius. Sin embargo, la meteoróloga Daniela Montaño reportó que las precipitaciones de este sábado afectarán, principalmente en horas de la tarde, a los departamentos de Magdalena, Cesar, Atlántico y el sur de La Guajira.

“Este fin de semana se presenta un incremento de la nubosidad hacia los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y sur de La Guajira. Esto se debe a que tenemos un sistema de baja presión anclado en el Darién que está, a su vez, interactuando con una vaguada monzónica. Entonces, estamos teniendo ingreso de humedad, lo que favorece la formación de nubosidad acompañada de lluvias”.

El Ideam agregó que los departamentos de Bolívar, Córdoba y Magdalena deben activar sus planes de contingencia ante la alerta roja que se mantiene por posibles deslizamientos. Asimismo, el sur de La Guajira y el oriente del Magdalena tienen alerta naranja por probabilidad de inundaciones.

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Finalmente, en el Caribe habrá alerta por viento y oleaje, ya que se pronostican ráfagas de 46 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros.

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