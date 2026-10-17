Accidente en La Cordialidad, Atlántico, deja dos muertos y tres heridos: autoridades investigan

Dos personas murieron y tres más resultaron heridas en un grave accidente de tránsito que se presentó en la carretera La Cordialidad, a la altura de Baranoa, en el Atlántico. Al parecer, en medio de una persecución que realizaban las víctimas de un hurto a los delincuentes, murieron arrollados dos hombres que viajaban en motocicleta entre Cartagena y Barranquilla que nada tenían que ver con el suceso.

El trágico accidente que es investigado por la Policía, ocurrió este viernes a eso de las 10:45 de la noche en el kilómetro 95, de la vía Cordialidad.

Dos personas murieron y tres más resultaron heridas en un grave accidente de tránsito que se presentó este viernes a altas horas de la noche en la carretera La Cordialidad, a la altura de Baranoa, en el Atlántico. #VocesySonidos pic.twitter.com/lxBt5hFJkC — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 17, 2026

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En el hecho fallecieron los dos ocupantes de una motocicleta, que las autoridades identificaron como Jorge Mario Cantillo Petro y Ányelo Estrada Mosquera de 23 y 40 años.

Según el reporte preliminar que entregaron los investigadores de Policía Judicial, minutos antes del choque se presentó un hurto a varias personas en el barrio Las Margaritas del municipio de Baranoa, a manos de sujetos que se movilizaban en un automóvil marca Hyundai i10, de placas DDX-855.



Posteriormente, según testigos, las víctimas iniciaron la persecución de los delincuentes y durante el recorrido se produjo el siniestro vial en el que los ocupantes de la motocicleta fueron embestidos por uno de los automóviles. Las dos personas murieron en el lugar de los hechos.

Asimismo, se reportaron tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a la Clínica Reina Catalina de Baranoa. Resaltaron las autoridades que la relación con cada vehículo se encuentra pendiente de verificación, sin embargo, los responsables del hurto serán puestos a disposición de la Fiscalía cuando reciban el alta médica.