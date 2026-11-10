Grupo Niche, Eddie Santiago y más artistas se suman a la Feria de Cali 2026

La sultana del Valle se prepara para vivir la mayor fiesta: la 69ª Feria de Cali, que se celebrará del 25 al 30 de diciembre de 2026 y reúne a los más grandes exponentes de la salsa y la música colombiana para recordarle al mundo por qué la sucursal es epicentro de talento.

Los caleños poco a poco se van preparando para este evento y se va conociendo la programación de cara a esta fiesta. Ahora, se confirmó uno de los conciertos que se llevará a cabo que tendrá a referentes como Eddie Santiago, Víctor Manuelle, Luis Enrique, Rey Ruiz y Grupo Niche que se reunirán en el Diamante de Béisbol para protagonizar Cali se viste de salsa el sábado, 26 de diciembre.

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Más de 15.000 personas disfrutarán de los más grandes exponentes de la salsa en el Diamante de Béisbol de uno de los conciertos más importantes en la ciudad durante la feria. Cinco nombres esenciales de la salsa compartirán una misma noche, en un cartel que reúne el romanticismo, el son y la tradición salsera que han acompañado a distintas generaciones.

Sin duda la Feria de Cali es uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de Colombia, pues representa la identidad, la tradición y la alegría de la capital del Valle del Cauca. Cada año reúne a miles de visitantes alrededor de la salsa, la música, el baile y las expresiones artísticas de la región.



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Precios para Cali se viste de salsa 2026