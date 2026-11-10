En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
FMI
JD Vance
Bombardeo en Tibú
Papa en Latinoamérica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Grupo Niche, Eddie Santiago y más artistas se suman a la Feria de Cali 2026

Grupo Niche, Eddie Santiago y más artistas se suman a la Feria de Cali 2026

Se acerca uno de los eventos más importantes del país, en donde la música tomar mayor protagonismo con la presencia de grandes referentes de la industria.

Grupo Niche y Eddie Santiago.jpg
Grupo Niche y Eddie Santiago //
Fotos: gruponiche.com y Spotify
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

La sultana del Valle se prepara para vivir la mayor fiesta: la 69ª Feria de Cali, que se celebrará del 25 al 30 de diciembre de 2026 y reúne a los más grandes exponentes de la salsa y la música colombiana para recordarle al mundo por qué la sucursal es epicentro de talento.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Los caleños poco a poco se van preparando para este evento y se va conociendo la programación de cara a esta fiesta. Ahora, se confirmó uno de los conciertos que se llevará a cabo que tendrá a referentes como Eddie Santiago, Víctor Manuelle, Luis Enrique, Rey Ruiz y Grupo Niche que se reunirán en el Diamante de Béisbol para protagonizar Cali se viste de salsa el sábado, 26 de diciembre.

Últimas noticias

Banco de Alimentos ha entregado 1.300 toneladas de ayuda.jpg
Pacífico

Gobernación del Valle pide no bajar la guardia con ayudas para damnificados del terremoto

Sevilla, Valle del Cauca.
Pacífico

Avanza reconstrucción de los primeros 12.000 hogares en el Valle, tres meses después del terremoto

Publicidad

Más de 15.000 personas disfrutarán de los más grandes exponentes de la salsa en el Diamante de Béisbol de uno de los conciertos más importantes en la ciudad durante la feria. Cinco nombres esenciales de la salsa compartirán una misma noche, en un cartel que reúne el romanticismo, el son y la tradición salsera que han acompañado a distintas generaciones.

Sin duda la Feria de Cali es uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de Colombia, pues representa la identidad, la tradición y la alegría de la capital del Valle del Cauca. Cada año reúne a miles de visitantes alrededor de la salsa, la música, el baile y las expresiones artísticas de la región.

Feria de Cali
Alcaldía

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Precios para Cali se viste de salsa 2026

  • Palcos Patrocinador: $9.900.000 (para 10 personas). Precio por persona: $990.000. En etapa 2 sube a $12.100.000.
  • Palcos Alfombra Roja: $8.420.000 (para 10 personas). Precio por persona: $842.000. En etapa 2 sube a $9.900.000.
  • Palcos Diamante: $6.550.000 (para 10 personas). Precio por persona: $655.000. En etapa 2 sube a $7.700.000.
  • Palcos Oro: $4.680.000 (para 10 personas). Precio por persona: $468.000. En etapa 2 sube a $5.500.000.
  • Palcos Plata: $3.740.000 (para 10 personas). Precio por persona: $374.000. En etapa 2 sube a $4.400.000.
  • VIP de pie: $146.000 por persona. En etapa 2 sube a $171.000.
  • Gradería: $146.000 por persona. En etapa 2 sube a $171.000.

Publicidad

Publicidad

Publicidad