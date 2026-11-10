Gobernación del Valle pide no bajar la guardia con ayudas para damnificados del terremoto

Tres meses después del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, el Valle del Cauca continúa trabajando para superar las afectaciones que dejó esta emergencia. En medio de este proceso, la Gobernación del Valle hace un llamado a la ciudadanía, al sector empresarial y a las organizaciones sociales para que no disminuyan sus esfuerzos solidarios y sigan contribuyendo con donaciones que permitan atender a las familias damnificadas.

Como símbolo de esperanza, agradecimiento y unión, la fachada del Palacio de San Francisco luce una gran pancarta que invita a mantener vivo el espíritu de colaboración que ha caracterizado a los vallecaucanos desde el primer momento de la tragedia. Este mensaje busca recordar que la recuperación del departamento es una tarea colectiva y que cada aporte representa una oportunidad para quienes hoy necesitan apoyo.

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“Un mensaje de unión de los vallecaucanos, teniendo en cuenta los hechos ocurridos el pasado 10 de agosto con el terremoto. Por eso invitamos a todos los vallecaucanos a tener esa unión de solidaridad para reconstruir nuestro Valle juntos. Igualmente, agradecer a todos los vallecaucanos por sus ayudas”, Óscar Armando Trujillo, director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

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Hasta el momento, más de 800 toneladas de ayudas humanitarias han sido recibidas en el centro de acopio departamental, ubicado en las antiguas instalaciones de la Licorera. Sin embargo, las necesidades de las comunidades afectadas continúan y algunos productos alimenticios y artículos esenciales empiezan a ser insuficientes, por lo que se hace necesario fortalecer nuevamente las donaciones.

La Gobernación recuerda que el centro de acopio sigue habilitado para recibir alimentos, elementos de primera necesidad y demás ayudas humanitarias. La atención se presta de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y sábados y domingos, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Además, se cuenta con puntos de apoyo en Cartago y Buenaventura para facilitar la recepción y distribución de las donaciones.

