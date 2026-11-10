Avanza reconstrucción de los primeros 12.000 hogares en el Valle, tres meses después del terremoto

La principal apuesta en el Valle del Cauca para avanzar en su recuperación tres meses después del terremoto, sigue siendo la iniciativa de la auto construcción asistida, un espacio donde las familias damnificadas vuelven a edificar sus viviendas, donde la Gobernación financia los gastos de materiales de construcción y los técnicos y expertos.

En esta primera etapa de reconstrucción del departamento, se busca realizar más de 9.000 mejoramientos de vivienda y la entrega de 2.200 casas nuevas. En este proceso, ya se han atendido más de 31 municipios en el centro y norte del Valle. La meta inicial es ayudar a más de 12.000 hogares en esta primera etapa.

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"Ya hemos entregado materiales a 4.000 familias y hemos terminado 500 mejoramientos. Ya vamos a empezar a entregar viviendas nuevas. En Buenaventura le puedo decir que las viviendas no están demolidas y estamos llevando maquinaria para primero demoler y luego empezar a trabajar. Hemos tenido algunos obstáculos, pero no importa. Nosotros siempre estamos siguiendo para adelante", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

El proceso de recuperación económica es otra de las prioridades en el departamento, teniendo en cuenta la afectación de municipios como Roldanillo, Calima El Darién, Sevilla y Buenaventura, que dependen principalmente del turismo.



"Para ayudar a reconstruir locales comerciales vamos a sacar una convocatoria de 20.000 millones de pesos, para ayudar desde 5 hasta 70 millones con un subsidio. También hay personas que necesitan muy poco para volver a iniciar su emprendimiento, en eso vamos a entregar créditos condonables hasta de 5 millones de pesos y son para siete municipios del Valle del Valle, incluyendo Buenaventura y Cali", añadió la gobernadora.