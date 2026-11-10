Así se han usado las donaciones para damnificados del terremoto en Cali, según el alcalde Eder

Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que las donaciones del sector privado para los damnificados del terremoto en Cali están llegando en su totalidad a la población afectada. En entrevista con Mañanas Blu, el mandatario detalló que solo en la capital del Valle del Cauca los aportes de empresas y fundaciones suman cerca de 400.000 millones de pesos. Esos recursos se están invirtiendo en colegios, hospitales y ayudas para las familias que perdieron sus viviendas.

“100% está llegando a la gente y creo que es un acto de tremenda generosidad”, afirmó Eder. Según el alcalde, el sector privado donó en total 1,6 billones de pesos a nivel nacional tras la emergencia.

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Las donaciones no entran al presupuesto de la Alcaldía de Cali

Ante los cuestionamientos ciudadanos sobre el destino de esos recursos, el alcalde pidió a la opinión pública no dejarse engañar. Explicó que la plata de los donantes nunca entra al presupuesto público de Cali, porque la manejan directamente los privados.

“Esa plata la ejecutan los mismos privados a través de sus fundaciones”, señaló. Como ejemplo, citó a un grupo de empresarios que se agrupó a través de Propacífico e hizo una donación de alrededor de 250.000 millones de pesos. Las intervenciones se definen en mesas de trabajo conjuntas. Entre los aportantes, Eder mencionó también a Tecnoquímicas y a la Fundación Gilinski.



Sobre el modelo de ejecución, el mandatario indicó: “Esto todo se hace con el direccionamiento desde la alcaldía, pero la ejecución la hacen las fundaciones privadas, que muchas veces son más eficientes y más rápidas que la ejecución pública”.

El papel de la Primera Dama en la reconstrucción de Cali

Entre los aliados en la atención de la emergencia, el alcalde destacó a la fundación de la Primera Dama, Ana Lucía Pineda. Junto a la Fundación Gilinski, esa fundación está a cargo de la recuperación de la institución educativa Eustaquio Palacios, uno de los colegios más grandes de Cali, que quedó devastado por el sismo. Eder resaltó la gestión de la Primera Dama en este proceso y la calificó como “un gran liderazgo”.

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La alianza también llega al sector salud. Con la Fundación Gilinski y la Fundación de la Primera Dama, la Alcaldía trabaja en el Hospital Carlos Holmes Trujillo, en el oriente de la ciudad. Según el mandatario, allí no solo se repararán los daños causados por el terremoto, sino que también se mejorará el hospital.

El presidente Abelardo De La Espriella junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda. Foto Presidencia de la República.

Colegios y hospitales afectados por el terremoto en Cali

Según el alcalde, con estos recursos ya se intervienen o están por intervenirse 18 colegios. Uno de ellos es la institución educativa Eustaquio Palacios, uno de los más grandes de la ciudad, que quedó devastado por el sismo. De ese plantel se encargan la Fundación Gilinski y la Fundación de la Primera Dama.

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Las obras ya empezaron en el Colegio Nuevo Latir, en el oriente de la ciudad, con el acompañamiento de la gestora social Taliana Vargas. El siguiente será la institución educativa Antonio José Camacho, un colegio de 92 años que también resultó afectado.

Eder dimensionó el impacto en la red escolar: más de 200 colegios afectados, 70 de ellos con daños graves y ocho cerrados. En algún momento cerca de 60.000 estudiantes no podían asistir a clases, y hoy esa cifra está más cerca de 15.000. “Estamos trabajando para que todos puedan estar en el colegio de aquí a diciembre”, aseguró.

En salud, el alcalde dijo que las donaciones también financian la recuperación del Hospital Carlos Holmes Trujillo, en el oriente de Cali, que además será mejorado. Paralelamente, la administración construye cuatro hospitales nuevos, entre ellos una clínica de cáncer de mama en el norte de la ciudad. Según Eder, estas obras resistieron el sismo sin problemas.

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Vivienda para las 700 familias que lo perdieron todo

La prioridad de la Alcaldía son las 700 familias cuyas viviendas colapsaron o fueron demolidas. La mayoría se concentran en las comunas 19, 2, 17 y 18, y en especial en la Comuna 19.

Para atenderlas existen dos tipos de apoyo. Por un lado están unas bonificaciones gestionadas ante el Fondo Milagro, cercanas a 159 millones de pesos según el alcalde. Están dirigidas a familias que perdieron a un ser querido o que están en situación de alto riesgo. Por otro lado están los bonos de 50 millones de pesos de la Alcaldía para quienes perdieron su casa.

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El mandatario explicó que se buscan viviendas nuevas, porque cumplen los códigos antisísmicos actualizados, y que en Cali hay un inventario de cerca de 900 unidades. De las 700 familias, unas 400 ya expresaron interés en las bonificaciones. “Las bonificaciones pues no alcanzan para adquirir un apartamento, pero tienen forma de dar el cierre financiero”, precisó. Eder espera que desde la próxima semana decenas de familias empiecen a recibir sus viviendas.

Labores de demolición del edificio Guadalupe, afectado por el terremoto de magnitud 7,4, en el barrio Cuarto de Legua de Cali, el 1 de octubre de 2026. Los trabajos se realizaron 50 días después del sismo. AFP

Demoliciones y reconstrucción: un proceso de años

En Cali se revisaron cerca de 14.000 edificaciones. Hasta ahora hay 85 inmuebles identificados para demolición, entre edificios y casas, y ya se han demolido 20. El alcalde estima que esa cifra podría llegar a entre 100 y 120 estructuras. Esto se suma a las demoliciones anunciadas en semanas anteriores.

Eder advirtió que levantar edificios nuevos tomará cerca de dos años: unos seis meses de estudios y diseños, y otros 18 meses de obra. “Uno no construye un edificio nuevo en 2 semanas”, dijo.

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Sobre las protestas en Chiminangos, el alcalde detalló que ese sector tiene 288 torres construidas antes de 1985, de las cuales 156 tienen sello rojo. Seis de ellas presentan daños muy graves, y las demás tienen daños principalmente en las escaleras. Los diseños de intervención tardarán semanas, posiblemente hasta un mes. “Yo entiendo que hay desesperación, pero nosotros tenemos contacto permanente con la comunidad”, afirmó.

Mercados y partido de la Selección Colombia para los damnificados

Eder anunció que Cali y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) aportaron cada uno un millón de dólares para entregar tarjetas de mercado a 20.000 familias damnificadas. Esta iniciativa se suma a los bonos de mercado que ya se entregan en la ciudad.

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Además, el alcalde contó que habló con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. Según Eder, la Federación donará todas las ganancias del partido de la Selección Colombia en Cali a los damnificados y quiere apoyar el programa de alimentos. El amistoso será contra Chile este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, como informó Blu Radio. bluradio

“No hay una varita mágica”

El alcalde reiteró que la recuperación será una “maratón” de cuatro años. Recordó que le queda un año y dos meses de gobierno. “Desafortunadamente no hay una varita mágica. Esto es un proceso”, sostuvo.

Al cierre de la entrevista hizo un llamado a mantener la solidaridad: “Esto no es solo cifras, no solo edificios, hay familias y hay personas que lo perdieron todo”.