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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alcalde de Cali confirma comienzo de demolición de 16 edificios afectados por el terremoto

Alcalde de Cali confirma comienzo de demolición de 16 edificios afectados por el terremoto

Actualmente se está terminando el proceso de contratación de la maquinaria amarilla que se utilizará para intervenir los edificios afectados.

Alcalde de Cali, Alejandro Eder.
Alejandro Éder, alcalde de Cali.
Foto: Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Son 16 los edificios que serán demolidos en Cali a partir de esta semana, los cuales corren un riesgo inminente de colapso por las afectaciones que sufrieron en el terremoto del 10 de agosto.

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De estos, hay cuatro priorizados, cuya intervención se desarrollará en las próximas horas: El conjunto residencial Guadalupe en el barrio Cuarto de Legua, el Motel Molino Rojo sobre la Autopista Suroriental, y en el barrio Los Cámbulos se demolerán el edificio Archinié y el hotel Metrópolis Plaza.

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"Hoy iniciamos la demolición de algunos de ellos, ya fortalecimos el equipo de ingenieros que están revisando edificios, tenemos un grupo en este momento en Alto de Santa Elena, tenemos otro en Chiminangos y nos estamos moviendo lo más rápido posible porque demoler. Es sólo el inicio, porque de ahí nos toca reconstruir. Así como nos movimos para que los edificios colapsados se recogieran, pues hoy nos vamos a mover para reconstruirlos", señaló el alcalde Alejandro Eder.

Actualmente se está terminando el proceso de contratación de la maquinaria amarilla que se utilizará para intervenir los edificios afectados, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Fondo Milagro.

El mandatario también habló de lo que será la Feria de Cali de este año, cuyo principal objetivo será no solo reactivar la economía que resultó muy afectada con el terremoto, sino también, resaltar la solidaridad y la unión de los caleños para atender esta emergencia. Aseguró que la mejor manera de apoyar a la ciudad, es participar de estos eventos.

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"Vamos a tener una feria que tendrá las mismas rumbas, la misma música de siempre, pero va a ser una feria que tendrá eventos todo el día, tendrá eventos para la familia, para la sanación, para celebrar la solidaridad y el civismo de los caleños, y será una feria para reactivar a Cali. A las personas que nos están viendo en otros lugares del país, la mejor forma de ayudarle a Cali hoy es visitando a Cali", finalizó Eder.

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