"Esperamos que con el Fondo Milagro podamos acelerar la reconstrucción en Cali": alcalde Eder

Con la constitución oficial del Fondo Milagro anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella, para financiar el proceso de recuperación del país dos meses después del terremoto del 10 de agosto, el apoyo que Cali solicitará está enfocado en el proceso de reconstrucción de la ciudad.

En diálogo con Blu Radio, el alcalde Alejandro Eder celebró la puesta en marcha del fondo y reiteró las necesidades que tiene la capital vallecaucana, asegurando que el apoyo del gobierno nacional permitirá acelerar las intervenciones en los edificios, y reiteró que esta etapa inicial de estabilización tiene un costo de dos billones de pesos.

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"Estamos muy contentos porque ya necesitamos ese apoyo financiero. Esperamos que con esto podamos acelerar todo lo que son las demoliciones y la reconstrucción en el caso de Cali. Lo que es importante que sepamos todos, es que ya vamos para dos meses del terremoto, pero este es el inicio, son los primeros dos meses de una maratón de cuatro años", señaló Eder.

El alcalde de Cali enfatizó que la prioridad en la ciudad es la recuperación de las viviendas para más de 20.000 personas, sostuvo que el principal objetivo en el proceso es iniciar la reconstrucción de edificios colapsados en el mes de diciembre.



"Estimamos que para poder reconstruir a Cali como una ciudad resiliente, el proceso tendrá un costo de alrededor de 10 billones de pesos. La mera estabilización puede costar alrededor de 2 billones de pesos, ya lo hemos iniciado con recursos de la Alcaldía y también con muchos aportes gratuitos. Son muchas las empresas que nos han prestado maquinaria para demoliciones o constructoras que han regalado apartamentos para los damnificados. Entonces, ha habido mucha solidaridad, pero ahorita ya podemos avanzar más rápido, ya con recursos", finalizó el mandatario.