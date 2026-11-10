Tres meses después, aseguradoras han pagado $1,43 billones en indemnizaciones por el terremoto

Tres meses después del terremoto del pasado 10 de agosto, las compañías de seguros han pagado $1,43 billones en indemnizaciones a los afectados. La cifra representa un aumento de $170.000 millones frente al reporte anterior, según el más reciente balance de Fasecolda, con corte al 6 de noviembre.

El gremio asegurador informó que ha recibido 103.833 avisos de siniestro, es decir, 910 más que hace una semana. Los daños reportados se extienden a 524 municipios de 31 departamentos. Para responder a estas reclamaciones, las aseguradoras tienen reservas estimadas en $7,4 billones, un 3,7 % más que en el balance anterior.

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De los avisos recibidos, 64.109 corresponden a viviendas, cerca del 61 % del total. En este segmento, que incluye seguros voluntarios y asociados a créditos hipotecarios, se han pagado $294.000 millones. Sin embargo, los mayores desembolsos se concentran en copropiedades, con $327.400 millones, y en comercios, pequeñas y medianas empresas e industrias, que han recibido $561.000 millones. Entre estos dos últimos grupos, los pagos suman cerca de $889.000 millones y las reservas superan los $4,1 billones.

Por regiones, Risaralda registra $566.000 millones en indemnizaciones, equivalentes al 19 % de los pagos, mientras que el Valle del Cauca suma $489.000 millones, cerca del 13 %. Fasecolda también señaló que Quindío es el departamento que más ha avanzado en el pago de las reclamaciones frente al valor de los daños, con un 26 %. En cuanto a las reservas, Cali concentra $2,18 billones y Pereira $1,99 billones, que juntas representan cerca del 56 % del total nacional.



Argelia tras terremoto. Suministrada.

El balance también incluye los seguros de vida. Hasta el momento se han reportado 309 siniestros y se han pagado $4.563 millones, correspondientes al 58 % del valor reclamado. Adicionalmente, hay reservas por $3.268 millones. El 51,6 % del valor de las reclamaciones en este segmento corresponde a coberturas por fallecimiento.

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El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, hizo un llamado a los asegurados para que mantengan contacto con sus compañías o intermediarios y entreguen oportunamente los documentos solicitados, pues esto permite avanzar en el trámite de las indemnizaciones. También advirtió sobre posibles cobros indebidos y le advirtió a la ciudadanía que "no se dejen engañar: reclamar es gratuito y no necesitan contratar intermediarios".