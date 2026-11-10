Chocó enfrenta otro reto tras 3 meses del terremoto: recuperar vías requiere 1 billón de pesos

El terremoto que se registró el 10 de agosto no solo dejó una emergencia humanitaria en el Chocó que desborda las capacidades financieras y operativas de sus municipios, también agudizó los problemas en su infraestructura vial.

El movimiento sísmico de hace tres meses, cuyo epicentro estuvo en el municipio de San José del Palmar, dejó afectaciones en 30 de los 32 municipios del departamento, 13 personas fallecidas, 348 lesionadas y más de 45.000 damnificadas.

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Según cifras de la Gobernación, aproximadamente 3.200 viviendas quedaron completamente destruidas y más de 19.000 resultaron averiadas.

A esto se suman daños en cerca de 300 establecimientos educativos y más de un centenar de centros de salud, lo que compromete tanto las condiciones de habitabilidad como la prestación de servicios esenciales, a lo que se suma que de los 2,7 billones que necesita el país para reconstruir las vías afectadas por el sismo, el 37% debe ser destinado solo al Chocó, según confirmó la Ministra de Transporte, Elsa Noguera.



"De esos 2.5 billón corresponde al Plan Marshall de las cinco vías que van a transformar el Chocó. Allá no se sabe si fue el terremoto o es el estado de las vías, porque son vías completamente destruidas, pero no sabemos bien si fue el terremoto", indicó.

Ahora los problemas no solo son en Quibdó, su capital, también en municipios de quinta y sexta categoría presupuestal, como Istmina, donde su alcalde Jaison Mosquera pidió al Gobierno nacional que vuelque sus ojos en todos los territorios afectados, reporta 1.700 familias afectadas y cerca de un centenar de viviendas averiadas, de las cuales apenas 17 han podido ser intervenidas con recursos propios.

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"Hacemos el llamado al Gobierno nacional de que se presente acá al departamento en Chocó y sobre todo en Mina porque a veces fijamos nuestra atención únicamente en Quibdó, que es la es la la capital del departamento, pero hay municipios que son fueron muy afectados por este sismo del del del 10 de agosto y necesitan la presencia efectiva del gobierno nacional", indicó.

Volviendo a las viviendas, vale la pena mencionar que la entrega de soluciones habitacionales comenzó en septiembre. El pasado 7 de ese mes fue asignada la primera vivienda modular del proyecto denominado Casas Pacífico, en el barrio Medrano de Quibdó.

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Las autoridades departamentales proyectan que varios frentes de construcción permitirán realizar una entrega más amplia de viviendas entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

No obstante, el cumplimiento de ese cronograma dependerá de la disponibilidad de recursos y de la superación de los obstáculos que todavía afectan la ejecución.

