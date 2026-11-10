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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos personas muertas deja explosión de polvorería en zona rural de Caldas, Antioquia

Dos personas muertas deja explosión de polvorería en zona rural de Caldas, Antioquia

Entre las víctimas se encuentra un reconocido integrante de Junta de Acción Comunal de la vereda.

Atención emergencia Caldas, Antioquia.jpg
Atención emergencia Caldas, Antioquia.
Bomberos de Caldas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Momentos de pánico se vivieron en zona rural del municipio de Caldas, Antioquia, tras una fuerte explosión registrada a inicios de la tarde de este martes 10 de noviembre.

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Según información oficial, la emergencia se registró en un inmueble que operaba como una fábrica artesanal de pólvora en la vereda Salinas, donde como consecuencia de la detonación fallecieron dos personas.

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Tras la inspección del lugar por parte de organismos de rescate y la Policía, las autoridades confirmaron el deceso de dos hombres con quemaduras en difeerntes partes del cuerpo: John Freddy Muñoz Guerra, de 47 años de edad; e Iván Darío Bedoya Tamayo, de 60 años. Este último reconocido ampliamente por la comunidad como presidente de Obras Públicas y miembro de la Junta de Acción Comunal.

Alejandra Castaño, secretaria de Infraestructura de esta localidad del sur del Valle de Aburrá, se refirió a las acciones desplegadas para atender la situación que no dejó otras personas heridas.

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"Se atiende la situación, encontramos dos personas fallecidas. Se convoca al grupo de gestión del riesgo, Alcaldía Municipal, Bomberos, Policía y Tránsito. Se deja la situación en competencia de la Policía Nacional", indicó la funcionaria.

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Ahora, serán las autoridades judiciales las que determinen las causas que derivaron en la explosión y las condiciones en las que allí se almacenaba este material explosivo.

Ya a finales de 2024 en esta misma vereda se había registrado una situación similar con una polvorería que dejó dos personas lesionadas y al menos ocho viviendas con afectaciones.

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