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Reportan incendio forestal en inmediaciones de la Polvorería El Vaquero, en Soacha

Bomberos de Soacha trabajan para controlar un incendio forestal detrás de Pirotécnicos El Vaquero. Las fuertes ráfagas de viento dificultan la emergencia.

Incendio forestal en Soacha.
Incendio forestal en Soacha. Foto tomada de X, @last1820
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 25 de jul, 2026

El cuerpo de Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha atiende un incendio forestal de gran magnitud en la parte posterior de la empresa Pirotécnicos El Vaquero, en el municipio de Soacha. Las autoridades trabajan para controlar la emergencia, que sigue activa y se ha visto dificultada por las fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, las labores de extinción avanzan bajo condiciones adversas debido a las fuertes ráfagas de viento que se presentan en la zona.

Desde distintos puntos del sector es posible observar la columna de humo provocada por las llamas, mientras los equipos de emergencia realizan maniobras para impedir que el fuego continúe propagándose.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni afectaciones a viviendas o empresas cercanas.

El capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, informó que las operaciones continúan en desarrollo y que el incendio permanece activo.

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