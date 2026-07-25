Reportan incendio forestal en inmediaciones de la Polvorería El Vaquero, en Soacha

El cuerpo de Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha atiende un incendio forestal de gran magnitud en la parte posterior de la empresa Pirotécnicos El Vaquero, en el municipio de Soacha. Las autoridades trabajan para controlar la emergencia, que sigue activa y se ha visto dificultada por las fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, las labores de extinción avanzan bajo condiciones adversas debido a las fuertes ráfagas de viento que se presentan en la zona.

#EnDesarrollo El cuerpo de Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha atienen un incendio forestal de gran magnitud en la parte posterior de la empresa Pirotécnicos El Vaquero, en el municipio de Soacha. Las autoridades trabajan para controlar la emergencia, que sigue activa y se… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 26, 2026

Desde distintos puntos del sector es posible observar la columna de humo provocada por las llamas, mientras los equipos de emergencia realizan maniobras para impedir que el fuego continúe propagándose.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni afectaciones a viviendas o empresas cercanas.



El capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, informó que las operaciones continúan en desarrollo y que el incendio permanece activo.