Mulas cargadas con explosivos en Anorí habían sido robadas: ya las entregaron a sus dueños

Nuevos detalles conocidos sobre la utilización de animales para el transporte de explosivos en zona rural de Anorí, Nordeste antioqueño, entregan pistas a las autoridades sobre las estrategias que estaría empleando el ELN para intentar pasar desapercibido y perpetrar acciones violentas contra la fuerza pública y la población civil en el Nordeste de Antioquia.

El Ejército confirmó que las dos mulas involucradas en este caso habían sido hurtadas días antes a un campesino de la vereda La Tirana. Los animales fueron encontrados posteriormente con una carga de material explosivo y elementos eléctricos, que, según las autoridades, podrían haber sido utilizados para la preparación de atentados.

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Tras el hallazgo, ambos animales fueron trasladados a un centro de bienestar animal para recibir valoración y atención. Una vez culminado ese procedimiento, fueron entregados a un líder social de la zona, quien asumió la tarea de devolverlos a su propietario.

Así lo indicó el coronel Carlos Romero, comandante del Batallón de Infantería N.º 42, cuyas tropas hallaron a los animales abandonados tras un enfrentamiento con presuntos integrantes de esta guerrilla.



"Los dos semovientes fueron entregados a un líder social de la región campesino, quien manifestó que los dos animales habían sido hurtados en días anteriores", precisó Romero.

Uno de los elementos que ahora analizan los organismos de seguridad es un audio conocido durante las investigaciones, en el que presuntos integrantes de la estructura armada habrían hablado sobre la utilización de las mulas para movilizar la carga sin despertar sospechas.

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La hipótesis es que estos animales podrían facilitar el transporte de materiales haciéndolos pasar por alimentos o insumos agrícolas, productos habituales en las actividades de las comunidades rurales.

La carga de los semovientes tenía 40 kilogramos de explosivo tipo pólvora negra, 50 kilogramos de ANFO, 20 metros de mecha de seguridad, 700 metros de cable eléctrico y 1.200 jeringas, insumos que serían utilizados para la fabricación de artefactos explosivos y que fueron destruidos de manera controlada.