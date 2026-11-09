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Video muestra explosión en fábrica de hierro que deja 17 muertos

Inicialmente se informó de 16 fallecidos, pero luego el ministro de Salud elevó a 17 la cifra, debido a que uno de los heridos críticos falleció.

Explosión en fábrica de Turquía.
Explosión en fábrica de Turquía.
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Una explosión en una planta siderúrgica, que trata el hierro, cerca de la ciudad portuaria de Izmir, en el oeste de Turquía, dejó este lunes al menos 17 muertos, informó el gobierno.

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La potente explosión se produjo alrededor de las 9:00 de la mañana, hora local, en la planta Habas Demir Celik, en Aliaga, a unos 60 kilómetros al norte de Izmir, luego de que una grúa se desplomara sobre un horno industrial.

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El presidente Recep Tayyip Erdogan prometió esclarecer las circunstancias del accidente.

"Se determinarán las circunstancias de este trágico incidente (...), en particular las razones por las que ocurrió, la posible existencia de negligencia y la identidad de los responsables", declaró el presidente en televisión, en medio de la profunda conmoción que provocó el suceso.

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Inicialmente se informó de 16 fallecidos, pero luego el ministro de Salud, Kemal Memisoglu, elevó a 17 la cifra, debido a que uno de los heridos críticos falleció.

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"Durante una operación de reemplazo de una caldera (...), el puente grúa cayó y los materiales que se desprendieron terminaron dentro del horno de arco eléctrico, lo que provocó una explosión en la acería situada detrás", explicó el gobernador de Izmir, Suleyman Elban.

Las imágenes de la agencia DHA mostraban una densa columna de humo elevándose hacia el cielo azul, mientras las llamas parecían envolver una estructura de gran altura dentro de la planta.

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Deniz Ulker, testigo del accidente, describió unas vibraciones similares a las de un terremoto.

"El suelo se movía bajo nuestros pies y creí que era un terremoto. Cuando miré hacia la fábrica del otro lado de la calle, salía de ella una densa humareda negra. Se había desatado un incendio a la altura de la chimenea", relató a la agencia estatal de noticias Anadolu.

Según el alcalde de Izmir, Cemil Tugay, los equipos de rescate trabajaban para "despejar la plataforma que se derrumbó". Todas las víctimas eran trabajadores de la planta.

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El ministro de Trabajo, Vedat Isıkhan, y el de Energía, Alparslan Bayraktar, se trasladaron al lugar a última hora de la tarde, confirmó el presidente Erdogan.

"Las causas de la explosión, cualquier negligencia y cualquier falla en la supervisión deben esclarecerse con total transparencia, y ningún responsable debe quedar impune", exigió el partido opositor DEM, tercera fuerza política del país.

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