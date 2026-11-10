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Blu Radio  / Nación  / Denuncian irregularidades en compra de predio para ciudadela universitaria en Puerto Gaitán

Denuncian irregularidades en compra de predio para ciudadela universitaria en Puerto Gaitán

Según las denuncias, las nueve hectáreas estaban avaluadas el año pasado en 180 millones de pesos, y hoy la Alcaldía pretende comprarlas en 12.870 millones.

Predio en Puerto Gaitán.
Predio en Puerto Gaitán.
Suministrada.
Por: Carlos Andrés Pérez
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

En Puerto Gaitán, municipio petrolero del Meta, concejales y líderes sociales denunciaron presuntas irregularidades en la compra de un predio de nueve hectáreas, ubicado en zona rural del municipio, que pretende hacer la Alcaldía Municipal, para la construcción de una ciudadela universitaria.

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De acuerdo a las denuncias, dicho predio en 2025 estaba avaluado en 180 millones de pesos, sin embargo, sin una justificación técnica ni jurídica, ahora la Alcaldía busca comprarlo por más de 12.000 millones de pesos.

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Por esa razón, presentó al Concejo Municipal un proyecto de acuerdo que busca tener la aprobación de esta corporación para poder adquirir el predio. Pese a las denuncias y las alertas que se han presentado, el proyecto ya fue aprobado en primer debate y será presentado en los próximos días en la plenaria para su discusión.

Diana Carolina Pérez, concejal por el Partido Liberal, manifestó su preocupación por esta situación, y denunció que, además del exagerado aumento del valor comercial del predio, Puerto Gaitán no cuenta con un plan básico de ordenamiento territorial, por lo que no existe tampoco un estudio técnico que indique que el uso del suelo de este predio sea para la construcción de una infraestructura educativa.

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La concejal advirtió, además, que no hay certeza de la demanda que el municipio tiene en materia de educación superior y señaló que actualmente no se cuenta con ofertas de universidades públicas ni privadas y cuestionó que esta obra pueda convertirse en un elefante blanco.

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“En este momento no tenemos ningún convenio con ninguna universidad que garantice asumir directamente el sostenimiento de una ciudadela. Por ejemplo, aquí tenemos también el SENA, que es una gran infraestructura que nadie sostiene en este momento. No se usa el 100%. Entonces, qué nos garantiza que construir una ciudadela, que es algo tan grande, se le vaya a garantizar el sostenimiento”.

A través de un comunicado, Jhon Payares, líder social del municipio, mostró su preocupación y pidió a la Alcaldía explicar cómo se realizó el avalúo, y si existen documentos técnicos que respalden este nuevo valor comercial.

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“Nos dieron una evidencia de un avalúo que se hizo hace un año y medio en un predio colindante con ese, y fue de 300 millones de pesos, no entendemos de dónde sale para que el predio termine costando 1.400 millones de pesos cada hectárea para la Alcaldía. El descontento es total en el municipio. Se ve raro y huele mal”, dijo a Blu Radio.

Por ahora, la ciudadanía espera el segundo debate en el Concejo Municipal, donde se discutirá si se otorga o no el permiso a la Alcaldía Municipal la compra del cuestionado predio.

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