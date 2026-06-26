Puerto Gaitán celebra el Festival Internacional de la Cachama con música y tradición

Este fin de semana, el municipio de Puerto Gaitán, conocido como el "Paraíso Natural" del departamento del Meta, abre sus puertas para la edición número 37 del Festival y Reinado Internacional de la Cachama.

El evento, que inició hoy, viernes 26, e irá hasta el domingo 28 de junio de 2026, promete una experiencia inmersiva en la riqueza cultural, folclórica y gastronómica de los Llanos Orientales.

El festival no solo celebra la música, sino que rinde homenaje a las raíces productivas de la región. Uno de los puntos focales de la agenda es el Concurso de Pesaje de la Cachama, programado para el sábado 27 de junio al mediodía. Esta competencia, que se celebrará en la Tarima de la Llaneridad, destaca la importancia de este pez en la economía y la dieta local, convirtiéndose en un símbolo de identidad para los pescadores del río Manacacías.

La organización le ha apostado a una mezcla equilibrada entre talentos regionales y figuras de renombre internacional. El punto más alto de la programación musical será la presentación de Grupo Firme, que subirá a la tarima principal la noche del sábado 27 de junio. Junto a ellos, una nómina de artistas de primer nivel complementa la oferta musical, como Alex Manga, Joaquín Guiller, Aries Vigoth, Los Inquietos del Vallenato, Milena Benites, Hermanos Ariza Show, Wilton Gámez y Edwar El Ministro.



El evento, que se desarrolla en distintos puntos estratégicos del municipio, ofrece una agenda diversificada, con actividades culturales que van desde alboradas y concursos de música llanera hasta el tradicional reinado, que culminará el domingo con la velada de elección y coronación.

También cuenta con deportes de aventura y tradición, como el torneo de coleo, competencias de río y pruebas de motor fuera de borda, que invitan a los visitantes a conectar con la vida ribereña.

Asimismo, hay espacios dedicados al emprendimiento y la gastronomía regional, que permiten a los asistentes conocer de primera mano los productos locales.