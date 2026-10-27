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Blu Radio  / Economía  / Aseguradoras han pagado más de $1 billón por daños del terremoto en Colombia

Aseguradoras han pagado más de $1 billón por daños del terremoto en Colombia

Fasecolda reporta 102.370 reclamaciones por el sismo del 10 de agosto, mientras las indemnizaciones estimadas superan los $7,1 billones.

Documento de referencia póliza de seguro y la imagen de una vivienda afectada por el terremoto en Argelia, Valle del Cauca.
Documento de referencia póliza de seguro y la imagen de una vivienda afectada por el terremoto en Argelia, Valle del Cauca. Fotos Pexels y suministrada.
Por: Sofía Vargas
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Actualizado: 27 de oct, 2026

Las aseguradoras en Colombia ya han pagado $1,08 billones en indemnizaciones por los daños que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto. Sin embargo, todavía hay miles de reclamaciones en trámite y el valor estimado para atenderlas supera los $7,1 billones, según el más reciente reporte de Fasecolda, con corte al viernes 23 de octubre.

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En poco más de dos meses, las compañías de seguros han recibido 102.370 avisos de siniestros en 519 municipios de 31 departamentos del país. De ese total, 26.915 reclamaciones, equivalentes al 26 %, han recibido al menos un pago. Solo durante la última semana, las aseguradoras desembolsaron cerca de $163.770 millones adicionales, un aumento del 18% frente al reporte anterior.

Edificio colapsado por el terremoto en Cali.
Alcaldía de Cali.

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El Valle del Cauca concentra el mayor valor estimado de las reclamaciones, con reservas por $3,14 billones y 41.947 avisos de siniestros. También hay afectaciones importantes en el Eje Cafetero, pues Risaralda registra 21.693 reclamaciones y $2,39 billones estimados para atenderlas, mientras que en Quindío la cifra llega a $495.087 millones y en Caldas a $419.725 millones.

Por ciudades, Pereira registra pagos por $362.297 millones y Cali por $230.419 millones. Frente a este panorama, Fasecolda hizo un llamado a los propietarios de viviendas y a los administradores de edificios y conjuntos residenciales afectados para que consulten con sus aseguradoras el estado de las reclamaciones y entreguen la documentación necesaria para avanzar en los pagos.

El gremio también recordó que los ciudadanos pueden consultar sus dudas sobre las coberturas y los trámites en la página de Fasecolda. Además, a través del Registro Único de Seguros, pueden verificar si una copropiedad afectada cuenta con una póliza para los bienes comunes.

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