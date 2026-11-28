El Gobierno continuará desmontando los esquemas de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a personas que no enfrentan amenazas que justifiquen este servicio.

“Aquí se acabó la mafia de los esquemas de protección”, advirtió el presidente Abelardo De La Espriella durante la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, realizada en Bogotá.

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Se trata de una línea que mantiene el mandatario de que hay una asignación indiscriminada de esquemas y sostiene que los recursos del Estado deben destinarse exclusivamente a quienes realmente los necesitan. Aunque no precisó cifras aseguró que ya se han desmontado miles y continuará con este proceso.

“Hemos desmontado cualquier cantidad de esquemas de protección de gente que no los necesitaba, porque eso se volvió una moda”, expresó el jefe de Estado, quien garantiza que se protegerá al que lo necesita sin “patrocinar esa vagabundería”.



Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Otro aspecto relacionado con el asunto es hacer cambios en la composición del personal encargado de brindar protección. Cuando comenzó su Gobierno, el 70 % de los integrantes de los esquemas de seguridad eran particulares entrenados, el 20 % correspondía a veteranos, expolicías y exmilitares, y el 10 % estaba conformado por antiguos integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

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De La Espriella no está de acuerdo con la presencia de algunos particulares en los dispositivos de seguridad y aseguró que entre ellos había personas incorporadas durante el Gobierno anterior para “causar daño”.

“Había personajes bien siniestros que el régimen anterior metió ahí para hacer daño”, señaló el presidente antes de dejar claro que ese tipo de funcionarios han sido retirados progresivamente.

Imagen de referencia creada con IA de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Como parte de la transformación, el presidente ordenó aumentar al 45 % la participación de veteranos de las Fuerzas Militares y policías y militares en retiro los esquemas de protección.

El objetivo es aprovechar la experiencia y preparación de quienes han prestado servicio al país para proteger a las personas que enfrentan amenazas.