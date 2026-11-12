Video muestra el momento exacto en que se derrumbó edificio en Brooklyn: tres colombianos murieron

Un video que circula tras el derrumbe de un edificio residencial en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York, muestra el momento en que la estructura de tres pisos colapsó y cayó sobre una construcción contigua.

La emergencia dejó ocho personas fallecidas, entre ellas tres colombianos, según confirmó la Cancillería de Colombia y el Consulado General Central de Colombia en Nueva York.

Publicidad

De acuerdo con la información entregada por las autoridades consulares, cuatro connacionales se encontraban entre las personas afectadas por la emergencia. Tres de ellos habrían perdido la vida: dos menores de edad y un adulto. Además, una mujer colombiana hace parte del grupo de heridos que reciben atención médica.

Medios de comunicación de #EEUU informaron que migrantes de #México, #Colombia y #Ecuador se encuentran entre las víctimas del derrumbe de un edificio en el barrio de Flatbush, Brooklyn, #NuevaYork, que dejó un saldo de al menos ocho personas fallecidas y 18 heridas.@NYCMayor… pic.twitter.com/LeyCQA587H — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) November 12, 2026

El cónsul general central de Colombia en Nueva York, Camilo Nama Louis Castaño, aseguró que desde que se conoció el accidente se activó el acompañamiento a las familias de los afectados y se estableció comunicación con las autoridades locales para conocer los detalles de lo ocurrido.



“Desde que conocimos la situación, junto con todo nuestro equipo consular hemos mantenido un seguimiento permanente y comunicación constante con las autoridades locales de la ciudad. Quiero que la comunidad sepa que ya estamos en contacto directo con las familias de los connacionales afectados”, señaló el funcionario.

Por ahora, no se ha informado cuándo se realizaría la repatriación de los cuerpos de los colombianos fallecidos. Mientras tanto, las autoridades diplomáticas continúan haciendo seguimiento a la situación y brindando asistencia a sus familiares.

Publicidad

¿Cómo ocurrió el derrumbe del edificio en Brooklyn?

La emergencia se registró el miércoles en Flatbush, Brooklyn, cuando un edificio residencial de tres pisos se vino abajo sobre una obra de construcción ubicada a su lado. La estructura, construida en 1930, contaba con cuatro apartamentos y un establecimiento comercial en la primera planta.

El desplome movilizó a cerca de 250 bomberos y rescatistas, quienes adelantaron durante varias horas labores de búsqueda entre los escombros. Para estas tareas utilizaron drones y unidades caninas, con el propósito de establecer si había personas atrapadas.

Edificio colapsado en Brooklyn, Nueva York. Foto: tomada de redes.

Publicidad

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó el saldo de ocho fallecidos y más de una docena de heridos. Además, lamentó que entre las víctimas hubiera familias inmigrantes que habían llegado a la ciudad para construir sus proyectos de vida.

“Eran nuestros amigos y vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y otros lugares”, manifestó el mandatario a CNN.

Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York informó que las labores de rescate finalizaron y que no se encontraron más víctimas en el lugar.

Publicidad

Las causas del colapso todavía no están claras. Sin embargo, las autoridades revisan las condiciones de la obra contigua, donde al momento del derrumbe había trabajadores realizando excavaciones.

Según documentos del Departamento de Edificios de Nueva York consultados por la AFP, en abril se había emitido una orden de paralización de los trabajos por condiciones que podían representar riesgos durante las labores de demolición. Los promotores recibieron una multa de 10.000 dólares por incumplir esa disposición.

Publicidad

El alcalde Mamdani informó que fueron identificadas cinco empresas relacionadas con la edificación y advirtió que se exigirán responsabilidades si se comprueba que alguna tuvo relación con lo ocurrido.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades de Nueva York también adelantan inspecciones en cerca de un centenar de obras en las que participan las compañías identificadas.