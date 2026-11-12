Tres colombianos murieron tras colapso de edificio en Nueva York: dos eran menores

El Cónsul General Central de Colombia en Nueva York, Camilo Nama Louis Castaño y La Cancillería de Colombia confirmaron que cuatro colombianos se encontraban dentro de las víctimas tras el colapso de un edificio en el distrito de Brooklyn, en el estado de Nueva York Estados Unidos, tres de ellos habrían fallecido.

Se trata de dos menores de edad y un adulto víctimas del colapso, mientras que una mujer de nacionalidad colombiana se encuentra dentro del listado de heridos que reciben atención médica.

Tragedia en New York: colapsó un edificio de 3 pisos



Al menos dos personas fallecieron y otras 20 resultaron heridas por el colapso de un edificio en el centro de Brooklyn. La policía y los bomberos trabajan desde la madrugada con perros de rescate y drones. pic.twitter.com/cl7eZIQAz3 — Fabián Doman (@fabdoman) November 12, 2026

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“Desde que conocimos la situación, junto con todo nuestro equipo consular hemos mantenido un seguimiento permanente y comunicación constante con las autoridades locales de la ciudad. Quiero que la comunidad sepa que ya estamos en contacto directo con las familias de los connacionales afectados”, afirmó el cónsul.

Horas antes de conocerse la identidad de los afectados, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habría confirmado a CNN la nacionalidad de las víctimas.



“Eran nuestros amigos y vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y otros lugares”, señaló Mamdani.

Aún se desconoce cuándo serían repatriados los cuerpos de los connacionales al país. Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York aseguró que ya finalizaron las labores de rescate en el lugar y determinaron que no hay más víctimas. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.