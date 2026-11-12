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Blu Radio  / Mundo  / De la nada: toro embistió a un motociclista en plena carrera todoterreno en México

De la nada: toro embistió a un motociclista en plena carrera todoterreno en México

El hecho se ocurrió en Baja California Sur, al noroeste de México, cuando el conductor avanzaba por una zona de vegetación.

Toro embistió a un motociclista en plena carrera.
Toro embistió a un motociclista en plena carrera.
Foto: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Las carreras de motocicletas todoterreno son una actividad llena de adrenalina, emoción y diversión para quienes disfrutan de la velocidad y los desafíos que ofrece la naturaleza. Sin embargo, este tipo de recorridos también puede representar riesgos, especialmente cuando se realizan en terrenos abiertos donde los participantes pueden encontrarse inesperadamente con animales silvestres.

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Un accidente ocurrido en México dejó ver los peligros que pueden presentarse durante estas competencias, luego de que un motociclista fuera embestido por un toro mientras realizaba un recorrido previo a una carrera.

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Toro embiste a motociclista durante recorrido en México

El hecho se registró en Baja California Sur, al noroeste de México, cuando el conductor avanzaba por una zona de vegetación y, de manera repentina, un toro salió de entre la maleza y se atravesó en su camino.

El animal impactó directamente contra el motociclista, provocando que cayera violentamente al suelo ante la mirada de sus compañeros, quienes reaccionaron de inmediato para intentar auxiliarlo. Mientras tanto, el toro permaneció en el camino, aumentando la tensión entre los presentes.

Hasta el momento, no se conoce información oficial sobre el estado de salud del motociclista ni sobre la gravedad de las lesiones que pudo haber sufrido.

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No obstante, en un video difundido en redes sociales, se observa que ambos salieron corriendo del lugar por sus propios medios y trataron de alejar al animal con una rama para poder tomar sus motocicletas nuevamente, pero no fue posible.

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Recomendaciones para evitar accidentes

Aunque las carreras todoterreno son una experiencia emocionante, es importante tomar precauciones para reducir los riesgos durante los recorridos:

  • Utilizar siempre casco certificado, botas, guantes, rodilleras y protección corporal.
  • Reconocer previamente el terreno e identificar posibles zonas de presencia de animales.
  • Mantener una velocidad moderada, especialmente en sectores con vegetación abundante o poca visibilidad.
  • No intentar acercarse, perseguir o ahuyentar a los animales que aparezcan en el recorrido.
  • Respetar las rutas establecidas y seguir las indicaciones de los organizadores.
  • Contar con personal de asistencia y equipos de emergencia durante la actividad.
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