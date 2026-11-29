Los trabajadores en Colombia podrán contar con un día de descanso remunerado adicional durante el año 2027, siempre y cuando cumplan con una condición estipulada en la reforma laboral. La medida busca incentivar la movilidad sostenible y mejorar la salud de los empleados del país.

La normativa está estipulada en la Ley 2466 de 2025 y dejó abierta la posibilidad de que trabajadores y empleadores acuerden jornadas de descanso adicionales como mecanismo de incentivo al uso de medios de transporte alternativos, como la bicicleta. Por lo tanto, aquellos trabajadores vinculados formalmente que se movilicen en bicicleta hacia su lugar de trabajo y de regreso a casa podrán acceder a este beneficio.

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¿Quiénes podrán tener un día adicional de descanso?

El beneficio está dirigido a quienes certifiquen ante su empleador que usan la bicicleta para llegar al sitio de trabajo y regresar a su vivienda. De acuerdo con la normativa, podrán acordar un día de descanso remunerado por cada seis meses de trabajo, siempre y cuando cumplan con este requisito.



La medida busca promover alternativas de movilidad entre los empleados y ofrecer una compensación en tiempo libre. Esto no quiere decir que el día de descanso se otorgue automáticamente a todos los trabajadores, pues el beneficio está condicionado al uso de la bicicleta y al cumplimiento de la normativa.

Por tal motivo, quienes quieran acceder al descanso tendrán que cumplir con las condiciones de certificación y los acuerdos con sus empleadores para hacer efectivo el beneficio.

Foto: Freepik.

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¿Qué pasó con el día de la familia en 2027?

La reducción progresiva de la jornada laboral en Colombia, que llegó a las 42 horas semanales, modificó varios de los beneficios de descanso que tenían los trabajadores. Entre ellos se encuentra el día de la familia, cuya obligación legal dejó de aplicarse con la implementación de la reducción de la jornada laboral.

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Sin embargo, las empresas pueden conservar esta jornada como un beneficio extralegal voluntario. Para hacerlo, debe quedar estipulada en el contrato individual de trabajo, una convención colectiva, un pacto colectivo o el reglamento interno de la compañía.

Estos acuerdos pueden mantenerse sin afectar los nuevos mecanismos de descanso contemplados en la Ley 2466 de 2025.

El día libre por utilizar la bicicleta tampoco reemplaza los descansos obligatorios habituales ni las vacaciones, sino que es un día adicional remunerado, sujeto a las condiciones establecidas por la nueva norma.