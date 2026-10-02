¿Cuánto terminará costando el terremoto a las aseguradoras?: Mañanas Blu, 2 de octubre de 2026

Actualizado: 2 de oct, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 2 de octubre de 2026:
- María Elena Ospina, presidenta de Acopi, se refirió a la salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Andi y señaló que, desde su gremio, consideran que se trató de una decisión autónoma de la organización. Destacó que los gremios cumplen un papel de interlocución entre el Gobierno y los empresarios y aseguró que Acopi mantiene reuniones permanentes con el Ministerio de Comercio para trabajar asuntos como acceso al crédito, simplificación normativa, acceso a mercados y transformación digital.
- Juan Espinal, senador del Centro Democrático, habló sobre la salida de Bruce Mac Master y destacó la importancia del relevo generacional, aunque reconoció el trabajo que realizó durante sus 13 años al frente de la Andi y su interlocución con el Congreso. Frente a las versiones sobre posibles presiones del Gobierno, sostuvo que debe respetarse la independencia de los gremios y que el Ejecutivo no debería intervenir en sus decisiones, aunque consideró necesario mantener un diálogo entre el sector privado, el Gobierno y el Congreso.
- Mauricio Toro, representante a la Cámara por la Alianza Verde, calificó como preocupante el debate alrededor de la salida de Bruce Mac Master y cuestionó lo que considera una posible interferencia del Gobierno en la independencia de los gremios. Señaló que quien llegue a la presidencia de la Andi debe conocer el sector empresarial, mantener una interlocución democrática con el Congreso y el Ejecutivo y defender los intereses de los empresarios y el libre mercado, independientemente de quién esté en la Presidencia.
- Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, reveló que las aseguradoras ya han recibido cerca de 90.000 reclamaciones relacionadas con el terremoto del 10 de agosto, por un valor estimado de $5,7 billones, y que hasta el momento han pagado más de $400.000 millones. Explicó que la cifra podría acercarse a los $7 billones, aunque pidió cautela frente a las proyecciones, y aseguró que el sector tiene capacidad financiera para responder gracias, entre otros factores, a los reaseguros.
- Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, denunció una escalada de ataques del ELN en la subregión del San Juan, con explosivos lanzados mediante drones contra estaciones de Policía y unidades militares en municipios como Condoto, Nóvita y Ríovero. Señaló que algunos de los ataques afectaron viviendas que ya habían sufrido daños por el terremoto y advirtió que el grupo armado estaría utilizando tecnología más avanzada, incluso sistemas que pueden evadir las contramedidas instaladas previamente por la fuerza pública.
- David Jiménez, presidente de Somos Uno, explicó el impacto que tuvo el cambio y posterior reversazo de $46 en el precio de la gasolina corriente, medida que estuvo vigente durante un día y que fue revertida por el Gobierno. Señaló que el incremento obedecía a una actualización del precio reconocido al etanol y que las estaciones de servicio, en su mayoría, no alcanzaron a trasladarlo al consumidor por el corto tiempo de vigencia. También pidió reglas previsibles para el sector, explicó que Colombia cuenta con unas 6.400 estaciones de servicio y más de 4.300 empresarios y habló de la necesidad de combatir el desvío ilegal de combustible hacia actividades del narcotráfico.
- José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, proyectó una ocupación hotelera promedio de 61,7 % durante la semana de receso y destacó destinos como Tolima, Alto Magdalena, San Andrés y Atlántico, además de invitar a visitar regiones como el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, afectadas recientemente por emergencias. Aseguró que la infraestructura hotelera que permanece en pie tras el terremoto fue revisada y cuenta con condiciones para recibir visitantes, aunque algunos establecimientos continúan en recuperación.
- Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, confirmó una operación de la Fuerza Pública en zona rural de Jericó y Andes que dejó tres integrantes del Clan del Golfo muertos, entre ellos alias 'Terry', a quien atribuyó múltiples homicidios, además de la incautación de armas, dinero y drogas y un soldado herido que se encuentra fuera de peligro. Señaló que el suroeste de Antioquia ha sufrido una ola de violencia relacionada con el microtráfico y afirmó que ya se contabilizan más de 220 muertes violentas en municipios de esa subregión.
- Felipe Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC, explicó que desde el 1 de octubre los operadores de telefonía móvil y los operadores convergentes deben contar con un canal exclusivo para que los usuarios puedan cancelar sus servicios. El mecanismo debe estar disponible desde la página web o aplicación del operador mediante un botón claramente identificado y llevar al usuario a un chatbot que verifica su identidad, permite seleccionar los servicios que desea cancelar y finalmente entrega el número CUN como constancia de la solicitud.
- Daniel Lozano, conocido como ‘El man del tejo’, contó los detalles de la cuarta edición del Mundial que se realizará en Tejo de la Embajada, un evento que reúne a cuerpos diplomáticos de 18 países para acercarlos a este deporte y a la cultura colombiana. Explicó que no participan selecciones profesionales, sino representantes de las embajadas y personas vinculadas al sector turístico, y recordó que Colombia aún no ha sido campeón.
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