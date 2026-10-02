¿Cuánto terminará costando el terremoto a las aseguradoras?: Mañanas Blu, 2 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 2 de octubre de 2026:



María Elena Ospina, presidenta de Acopi, se refirió a la salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Andi y señaló que, desde su gremio, consideran que se trató de una decisión autónoma de la organización. Destacó que los gremios cumplen un papel de interlocución entre el Gobierno y los empresarios y aseguró que Acopi mantiene reuniones permanentes con el Ministerio de Comercio para trabajar asuntos como acceso al crédito, simplificación normativa, acceso a mercados y transformación digital.

y señaló que, desde su gremio, consideran que se trató de una decisión autónoma de la organización. Destacó que los gremios cumplen un papel de interlocución entre el Gobierno y los empresarios y aseguró que Acopi mantiene reuniones permanentes con el Ministerio de Comercio para trabajar asuntos como acceso al crédito, simplificación normativa, acceso a mercados y transformación digital. Juan Espinal, senador del Centro Democrático, habló sobre la salida de Bruce Mac Master y destacó la importancia del relevo generacional , aunque reconoció el trabajo que realizó durante sus 13 años al frente de la Andi y su interlocución con el Congreso. Frente a las versiones sobre posibles presiones del Gobierno, sostuvo que debe respetarse la independencia de los gremios y que el Ejecutivo no debería intervenir en sus decisiones, aunque consideró necesario mantener un diálogo entre el sector privado, el Gobierno y el Congreso.

, aunque reconoció el trabajo que realizó durante sus 13 años al frente de la Andi y su interlocución con el Congreso. Frente a las versiones sobre posibles presiones del Gobierno, sostuvo que debe respetarse la independencia de los gremios y que el Ejecutivo no debería intervenir en sus decisiones, aunque consideró necesario mantener un diálogo entre el sector privado, el Gobierno y el Congreso. Mauricio Toro, representante a la Cámara por la Alianza Verde, calificó como preocupante el debate alrededor de la salida de Bruce Mac Master y cuestionó lo que considera una posible interferencia del Gobierno en la independencia de los gremios. Señaló que quien llegue a la presidencia de la Andi debe conocer el sector empresarial, mantener una interlocución democrática con el Congreso y el Ejecutivo y defender los intereses de los empresarios y el libre mercado, independientemente de quién esté en la Presidencia.

y cuestionó lo que considera una posible interferencia del Gobierno en la independencia de los gremios. Señaló que quien llegue a la presidencia de la Andi debe conocer el sector empresarial, mantener una interlocución democrática con el Congreso y el Ejecutivo y defender los intereses de los empresarios y el libre mercado, independientemente de quién esté en la Presidencia. Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, reveló que las aseguradoras ya han recibido cerca de 90.000 reclamaciones relacionadas con el terremoto del 10 de agosto , por un valor estimado de $5,7 billones , y que hasta el momento han pagado más de $400.000 millones . Explicó que la cifra podría acercarse a los $7 billones, aunque pidió cautela frente a las proyecciones, y aseguró que el sector tiene capacidad financiera para responder gracias, entre otros factores, a los reaseguros.

, por un valor estimado de , y que hasta el momento han pagado más de . Explicó que la cifra podría acercarse a los $7 billones, aunque pidió cautela frente a las proyecciones, y aseguró que el sector tiene capacidad financiera para responder gracias, entre otros factores, a los reaseguros. Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, denunció una escalada de ataques del ELN en la subregión del San Juan, con explosivos lanzados mediante drones contra estaciones de Policía y unidades militares en municipios como Condoto, Nóvita y Ríovero . Señaló que algunos de los ataques afectaron viviendas que ya habían sufrido daños por el terremoto y advirtió que el grupo armado estaría utilizando tecnología más avanzada, incluso sistemas que pueden evadir las contramedidas instaladas previamente por la fuerza pública.

. Señaló que algunos de los ataques afectaron viviendas que ya habían sufrido daños por el terremoto y advirtió que el grupo armado estaría utilizando tecnología más avanzada, incluso sistemas que pueden evadir las contramedidas instaladas previamente por la fuerza pública. David Jiménez, presidente de Somos Uno, explicó el impacto que tuvo el cambio y posterior reversazo de $46 en el precio de la gasolina corriente, medida que estuvo vigente durante un día y que fue revertida por el Gobierno . Señaló que el incremento obedecía a una actualización del precio reconocido al etanol y que las estaciones de servicio, en su mayoría, no alcanzaron a trasladarlo al consumidor por el corto tiempo de vigencia. También pidió reglas previsibles para el sector, explicó que Colombia cuenta con unas 6.400 estaciones de servicio y más de 4.300 empresarios y habló de la necesidad de combatir el desvío ilegal de combustible hacia actividades del narcotráfico.

. Señaló que el incremento obedecía a una actualización del precio reconocido al etanol y que las estaciones de servicio, en su mayoría, no alcanzaron a trasladarlo al consumidor por el corto tiempo de vigencia. También pidió reglas previsibles para el sector, explicó que Colombia cuenta con unas 6.400 estaciones de servicio y más de 4.300 empresarios y habló de la necesidad de combatir el desvío ilegal de combustible hacia actividades del narcotráfico. José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, proyectó una ocupación hotelera promedio de 61,7 % durante la semana de receso y destacó destinos como Tolima, Alto Magdalena, San Andrés y Atlántico, además de invitar a visitar regiones como el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, afectadas recientemente por emergencias. Aseguró que la infraestructura hotelera que permanece en pie tras el terremoto fue revisada y cuenta con condiciones para recibir visitantes, aunque algunos establecimientos continúan en recuperación.

y destacó destinos como Tolima, Alto Magdalena, San Andrés y Atlántico, además de invitar a visitar regiones como el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, afectadas recientemente por emergencias. Aseguró que la infraestructura hotelera que permanece en pie tras el terremoto fue revisada y cuenta con condiciones para recibir visitantes, aunque algunos establecimientos continúan en recuperación. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, confirmó una operación de la Fuerza Pública en zona rural de Jericó y Andes que dejó tres integrantes del Clan del Golfo muertos, entre ellos alias 'Terry' , a quien atribuyó múltiples homicidios, además de la incautación de armas, dinero y drogas y un soldado herido que se encuentra fuera de peligro. Señaló que el suroeste de Antioquia ha sufrido una ola de violencia relacionada con el microtráfico y afirmó que ya se contabilizan más de 220 muertes violentas en municipios de esa subregión.

, a quien atribuyó múltiples homicidios, además de la incautación de armas, dinero y drogas y un soldado herido que se encuentra fuera de peligro. Señaló que el suroeste de Antioquia ha sufrido una ola de violencia relacionada con el microtráfico y afirmó que ya se contabilizan más de 220 muertes violentas en municipios de esa subregión. Felipe Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC, explicó que desde el 1 de octubre los operadores de telefonía móvil y los operadores convergentes deben contar con un canal exclusivo para que los usuarios puedan cancelar sus servicios . El mecanismo debe estar disponible desde la página web o aplicación del operador mediante un botón claramente identificado y llevar al usuario a un chatbot que verifica su identidad, permite seleccionar los servicios que desea cancelar y finalmente entrega el número CUN como constancia de la solicitud.

. El mecanismo debe estar disponible desde la página web o aplicación del operador mediante un botón claramente identificado y llevar al usuario a un chatbot que verifica su identidad, permite seleccionar los servicios que desea cancelar y finalmente entrega el número CUN como constancia de la solicitud. Daniel Lozano, conocido como ‘El man del tejo’, contó los detalles de la cuarta edición del Mundial que se realizará en Tejo de la Embajada, un evento que reúne a cuerpos diplomáticos de 18 países para acercarlos a este deporte y a la cultura colombiana. Explicó que no participan selecciones profesionales, sino representantes de las embajadas y personas vinculadas al sector turístico, y recordó que Colombia aún no ha sido campeón.

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