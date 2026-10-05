En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Medicina
Minagricultura
Ataque en Aguachica
Elecciones en Brasil
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Por demoras, piden a la UNGRD reabrir registro de damnificados y agilizar ayudas por terremoto

Por demoras, piden a la UNGRD reabrir registro de damnificados y agilizar ayudas por terremoto

Tras las visitas a territorios afectados, la Procuraduría evidenció que varias familias no fueron incluidas en el registro, existen inmuebles con afectaciones sin actualizar y persisten demoras en el desembolso de recursos destinados a quienes resultaron afectados por la emergencia.

Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira.
Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira. Foto: EFE.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

El terremoto del pasado 10 de agosto sigue dejando dificultades para las familias afectadas. La Procuraduría advirtió que, casi dos meses después de la emergencia, persisten problemas para registrar a todos los damnificados, actualizar los daños de las viviendas y entregar las ayudas económicas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Tras visitar Risaralda, Quindío y Caldas y dialogar con alcaldes y gobernadores, el Ministerio Público encontró que el cierre del Registro Único de Damnificados (RUD) dejó por fuera a familias afectadas, especialmente en zonas rurales dispersas y territorios étnicos.

Cali acelera la demolición de tres estructuras afectadas por el terremoto.
Alcaldía de Cali

Últimas noticias

Secuestro, fotografía de referencia.
Nación

Secuestro en Colombia cae 45% en 2026, tras cuatro años de repunte: van 238 víctimas

Cañas producen energía
Nación

Proponen método para enfrentar escasez de energía ocasionada por El Niño: sería producida con caña

Publicidad

La Procuraduría también alertó que actualmente no se puede actualizar en las plataformas el estado de algunas viviendas después de las evaluaciones técnicas, ni incorporar adecuadamente los nuevos daños ocasionados por las réplicas.

A esto se suma que los auxilios económicos que ya fueron asignados no han llegado a todas las familias. Según las autoridades territoriales, además, la distribución de estos recursos no ha sido homogénea entre los municipios afectados.

Los problemas se agravan por la falta de ingenieros estructurales y maquinaria amarilla, elementos necesarios para evaluar las viviendas, realizar demoliciones y retirar los escombros. Las autoridades también reportaron que se han registrado más de 1.300 sismos asociados, que han generado nuevas afectaciones.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Ante este panorama, la Procuraduría le hizo un llamado al Gobierno Nacional y, particularmente, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para garantizar una atención efectiva a todas las personas afectadas por la emergencia.

Terremoto en Chocó.
Terremoto en Chocó.
Foto: AFP

Publicidad

El Ministerio Público pidió a la UNGRD abrir de manera extraordinaria y condicionada el Registro Único de Damnificados y permitir ajustes en la evaluación de daños y necesidades, además de actualizar la clasificación de las viviendas y registrar las afectaciones provocadas por las réplicas.

De esta forma, la Procuraduría pidió agilizar la entrega de los auxilios económicos, establecer reglas claras para su distribución, coordinar el apoyo de ingenieros y maquinaria y garantizar una atención con enfoque diferencial para las comunidades étnicas.

Relacionados

Terremoto hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad