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Blu Radio  / Nación  / Unesco apoyará con 60.000 dólares la recuperación del patrimonio en Colombia tras el terremoto

Unesco apoyará con 60.000 dólares la recuperación del patrimonio en Colombia tras el terremoto

El Ministerio de Cultura confirmó el apoyo de la Unesco para atender las afectaciones al patrimonio cultural provocadas por el terremoto del 10 de agosto.

Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira.
Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira. Foto: EFE.
Por: Laura Alejandra Moreno
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Actualizado: 6 de oct, 2026

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) aprobó una asistencia financiera de 60.069,20 dólares para apoyar la recuperación del patrimonio cultural afectado por el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto de 2026.

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Los recursos provienen del Fondo de Emergencia para el Patrimonio (HEF) de la Unesco y hacen parte de las gestiones adelantadas por el Ministerio de Cultura, en articulación con la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería y el organismo internacional.

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De acuerdo con el Ministerio de Cultura, la aprobación de estos recursos se produjo después de una reunión de alto nivel sostenida el pasado 17 de septiembre con el subdirector general de Cultura de la Unesco, Nayef Al-Fayez. A partir de ese encuentro se estableció una ruta de trabajo para atender las afectaciones ocasionadas por el sismo.

La intervención será ejecutada por la Oficina Regional de la Unesco entre octubre y diciembre de 2026. El acompañamiento contempla acciones relacionadas con la evaluación de daños, pérdidas y necesidades, así como medidas de protección de emergencia y recuperación del patrimonio cultural.

Terremoto en Pereira
Terremoto en Pereira
Foto: AFP

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También se busca avanzar en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y fortalecer las capacidades institucionales para responder a las afectaciones provocadas por el sismo.

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Como parte de esta estrategia, el especialista del Programa de Cultura de la Oficina Regional de la Unesco, Enrique López Hurtado, realiza una misión oficial en Bogotá entre el 4 y el 10 de octubre. Durante su visita, brinda acompañamiento técnico al Ministerio de Cultura y participa en la formulación de postulaciones a otros mecanismos de asistencia financiera de la organización.

De acuerdo con la cartera de Cultura, en los siete departamentos afectados por el terremoto, se identificaron al menos 40 bienes inmuebles de interés cultural con algún tipo de daño, además de 39 espacios religiosos que también se vieron afectados.

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El Ministerio de Cultura señaló que la cooperación internacional permitirá complementar los esfuerzos nacionales y territoriales para avanzar en una recuperación integral. El objetivo incluye no solamente los bienes muebles e inmuebles, sino también las prácticas, los saberes y las memorias vinculadas al patrimonio cultural de las comunidades afectadas.

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