En Cali deberán demoler 60 edificaciones tras afectaciones por el terremoto

El proceso de demolición de las edificaciones afectadas por el terremoto avanza en Cali y, de acuerdo con las autoridades, ya son alrededor de 60 estructuras las que deberán ser demolidas debido a las condiciones de riesgo que presentan. De este total, 36 ya cuentan con la aprobación del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, mientras que las restantes permanecen a la espera de completar el trámite correspondiente.

Los trabajos avanzan de manera progresiva y esta semana concluirán las labores de demolición y retiro de escombros de tres de estas estructuras: el Hotel Metrópolis Plaza, D’Corpus International y Cali Express, ubicadas en la carrera 9 con calle 44, en el sur de Cali. Estas intervenciones hacen parte del proceso de recuperación y mitigación del riesgo tras el movimiento sísmico.

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"De los 14.000 inmuebles que tenemos que visitar, ya hemos visitado más de 4.000. De estos ya identificamos 60 inmuebles que deben ser demolidos y por cierto ya demolimos tres de ellos y actualmente tenemos 10 frentes de trabajo abiertos demoliendo estructuras. Esto es un proceso doloroso, esto en cierto sentido es seguir viviendo el terremoto.", dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Entres tanto, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, dio a conocer el listado de cuales son las estructuras que continúan en la fase de demolición, así como de otras que están en inminente riesgo de colapso.



"Seguiremos avanzando, como lo dijo, de manera ordenada, de manera responsable, los puntos donde hubo colapso, en la novena con cuarenta y cuatro, Guadalupe, Cuarto de Leguán, pero pues además de esto tenemos algunos edificios que están en riesgo, como el edificio Arábico, Quinta con 66, tenemos el edificio Contranal, tenemos el edificio Archiní, tenemos el edificio Coral, tenemos 60 edificios para demoler.", manifestó el funcionario.

Desde la Alcaldía hicieron un llamado a los propietarios y copropietarios de las edificaciones que no serán demolidas, pero requieren reparaciones, reforzamientos o estudios de vulnerabilidad, para que adelanten estos procesos de manera particular y reduzcan los riesgos para quienes las habitan.