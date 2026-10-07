Pareja de adultos mayores fue asesinada en zona rural de Jamundí, Valle

Una pareja de adultos mayores fue asesinada en zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca. Los cuerpos de Luis Alfredo Aponte y Lucy Hurtado fueron encontrados esta madrugada en la vía que conduce del casco urbano del municipio, hacia el corregimiento de Robles con heridas propinadas con armas de fuego, al parecer, lo que se conoce como tiros de gracia.

Esta pareja de esposos había sido reportada como desaparecida desde la tarde de ayer, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su casa ubicada en la finca Cusagui, del corregimiento de Guachinte y los obligaron a irse con ellos.

Publicidad

Al no tener razón de su paradero de inmediato todos sus familiares iniciaron la búsqueda, teniendo hoy este lamentable desenlace.

Le puede interesar: Habla hija de pareja de adultos mayores asesinados en su casa en Bogotá: una cámara y su expareja



Según el reporte inicial de las autoridades locales, este crimen, al parecer, estaría relacionado con las invasiones que se han adelantado en los últimos meses en la zona, que incluso tiene a esta comunidad de Guachinte sin servicio de agua potable después de que el acueducto comunitario fuera volado con explosivos en el mes de marzo.

Las investigaciones están adelantándose para esclarecer este hecho, mientras tanto, en el territorio, los familiares de las víctimas están a la espera del levantamiento de los cuerpos que debe realizarlo la funeraria, debido a que la presencia de grupos armados en la zona, obstaculiza el acceso de las autoridades.

