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Jhonatan Narváez abandona el Giro y deja a Magnier a un paso del maillot ciclamen

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez dijo adiós al Giro de Italia en la etapa 19, afectado por problemas físicos que le impidieron continuar en competencia.

Jhonatan Narváez
Jhonatan Narváez
Foto: AFP
Por: EFE y AFP
|
Actualizado: 29 de may, 2026

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) abandonó este viernes el Giro de Italia en los primeros kilómetros de la etapa reina que se disputa entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), de 151 kilómetros y 5.000 metros de desnivel.

Narváez, ganador de 3 etapas, se bajó de la bicicleta en los primeros kilómetros del ascenso del Passo Duran, primera de las 6 dificultades de la jornada dolomítica, afectado por las molestias derivadas de una caída que el ecuatoriano sufrió en la víspera en el traslado desde la meta al autobús del equipo.

"Ayer, el ecuatoriano sufrió una pequeña caída cuando regresaba al autobús, lo que le provoca dolores en el exigente recorrido de hoy. Se marcha a casa con tres victorias de etapa y dos días con el maillot ciclamen", explicó su equipo, UAE.

Paul Magnier - ciclista Giro de Italia
Paul Magnier - ciclista Giro de Italia
Foto: AFP

Narváez era el principal rival de Magnier en la clasificación por puntos.

A dos días de la llegada final a Roma, el velocista francés se encuentra ahora en una posición ideal para ganar esta clasificación del maillot ciclamen, con 92 puntos de ventaja sobre el italiano Jonathan Milan.

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