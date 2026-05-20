Jhonatan Narváez gana su tercera etapa del Giro de Italia y así celebra la prensa ecuatoriana

La prensa ecuatoriana abundó este miércoles en elogios a Jhonatan Narváez tras enlazar su tercera victoria de etapa en el Giro de Italia.

"Clase magistral de Jhonatan Narváez", tituló el diario electrónico Primicias, tras destacar que 'el Lagarto' sigue haciendo historia.

Para El Universo, el ciclista del UAE está en pleno estado de gracia al cobrar protagonismo en la undécima etapa de 195 kilómetros disputada entre Porcari y Chiavari.

El matutino Expreso celebró que el ecuatoriano se ha consolidado "como una de las grandes figuras latinoamericanas de la competencia".



El rotativo El Comercio subrayó que Narváez ha superado a su compatriota Richard Carapaz, ganador del Giro en 2019, pues los tres triunfos que lleva en la edición 109 alargan su leyenda tras las victorias parciales obtenidas en las ediciones de 2020 y 2024

Jhonatan Narváez: "Si no tienes una estrategia, créate una"

Narváez (UAE) dijo tras firmar un triplete en la presente edición del Giro de Italia que siguió una estrategia aprendida en un libro para superar al esprint en la recta de meta al español Enric Mas, con quien compartió la fuga buena de la undécima etapa.

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"Enric Mas era el más fuerte en las subidas y yo sabía que tenía que jugar a mi manera. Claro que es más fuerte que yo en las subidas, pero recordé un libro que estaba leyendo que decía: 'Si no tienes tu estrategia, créate una'. Nunca habrás visto a Michael Phelps corriendo, es un especialista en natación, así que simplemente intenté defenderme en las subidas", explicó en meta el 'Lagarto', nacido hace 29 años en El Playón de San Francisco.

El triple campeón de Ecuador confesó haber temido por la victoria en pugna con el español: "Estaba asustado porque Mas inició el esprint y casi me arrincona contra las vallas. Yo iba al límite, pero fue increíble. Todo el día fuimos a toda máquina, porque no solo corremos en las subidas, también corremos en las bajadas. Al final, todos sabemos que en un esprint nadie tiene amigos".

Narváez, quien logró la cuarta victoria para el UAE en este Giro, comentó el desarrollo de una etapa marcada por diversas escapadas desde casi la mitad del recorrido.

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"Fue un día difícil. Empezamos a comprometernos con los compañeros diciéndonos que teníamos que meternos en la escapada, porque ese era nuestro objetivo, pero luego perdimos al primer grupo, y luego al segundo. Y después de dos horas de carrera dura intenté meterme directamente en la escapada, y fue difícil", señaló.