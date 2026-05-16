Jhonatan Narváez se coronó de nuevo en el Giro de Italia: ¿cómo marcha Egan Bernal?

El ecuatoriano Jhonatan Narváez volvió a celebrar en el Giro de Italia tras imponerse este sábado en la octava etapa de la competencia, disputada entre Chieti y Fermo. El corredor del UAE Team Emirates firmó una actuación sólida después de una larga fuga y confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada.

La victoria llegó apenas cuatro días después de su triunfo en Cosenza, consolidando así una destacada presentación en la actual edición de la Corsa Rosa. El ecuatoriano atacó a menos de 10 kilómetros de la meta y dejó atrás al noruego Andreas Leknessund, quien terminó segundo de la jornada.

Mientras tanto, entre los favoritos de la clasificación general no hubo grandes movimientos y el portugués Afonso Eulálio logró conservar la ‘maglia rosa’ como líder de la carrera.



Jhonatan Narváez volvió a ganar en el Giro de Italia

La etapa tuvo movimiento desde los primeros kilómetros. Inicialmente, el italiano Filippo Ganna intentó sorprender junto a Alberto Bettiol, pero el pelotón no permitió que la escapada tomara ventaja.



Más adelante apareció el ataque definitivo con Jhonatan Narváez, su compañero Mikkel Bjerg y Andreas Leknessund. El grupo logró abrir diferencia y resistió el intento de persecución de varios corredores y equipos.

En el ascenso hacia Capodarco, el ecuatoriano lanzó el ataque definitivo. Primero se quedó Bjerg y luego Leknessund no pudo seguir el ritmo del corredor del UAE Team Emirates, que cruzó la meta en solitario en Fermo.

Con este resultado, Narváez alcanzó su cuarta victoria de etapa en el Giro de Italia e igualó el registro del también ecuatoriano Richard Carapaz.

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Además, el triunfo ratifica la recuperación del corredor luego de la fuerte caída sufrida en enero durante el Tour Down Under en Australia, accidente en el que se fracturó dos vértebras.



Así quedó Egan Bernal en la clasificación general

El colombiano Egan Bernal sigue dentro del grupo de corredores que pelean por mantenerse cerca de los favoritos del Giro. Aunque no hubo cambios importantes en la general, el pedalista del INEOS continúa en el top 15 de la competencia.

Bernal se ubica en la casilla 15 de la clasificación general, a 6 minutos y 18 segundos del líder.

El portugués Afonso Eulálio mantiene el liderato de la carrera con ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard, uno de los máximos favoritos al título.



Clasificación general del Giro de Italia