"Estamos aterrados": sindicato denuncia 62 nombramientos en provisionalidad en el DNP

El Sindicato de Trabajadores del Departamento Nacional de Planeación expresó su preocupación por una serie de nombramientos realizados en las últimas horas de la administración saliente del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, la presidenta del sindicato, Luz Yolanda Morales, aseguró que estas designaciones podrían dejar funcionarios en provisionalidad y pidió al próximo Gobierno nombrar una dirección con perfil técnico para la entidad.

Sindicato cuestiona 62 nombramientos en provisionalidad

La dirigente sindical afirmó que la actual directora del DNP, Natalia Irene Molina Pozo, habría realizado "un exceso de nombramientos" antes del cambio de gobierno.



"Estamos aterrados de la forma en que Natalia Irene Molina Pozo (...) ha cometido en las últimas horas un exceso de nombramientos. Son 62 nombramientos en provisionalidad", aseguró.

Según explicó, estas designaciones estarían relacionadas con la estructura institucional del Sistema General de Regalías y tendrían como propósito dejar vinculados a funcionarios en cargos estratégicos.

Morales sostuvo que entre los casos se encuentra el del actual subdirector de Gestión de Talento Humano, quien, según dijo, ahora sería nombrado como asesor de la Subdirección del Sistema General de Regalías.

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"Quedarían atornillados": la advertencia sobre los cargos provisionales

Durante la entrevista, la presidenta aseguró que, una vez posesionados, los funcionarios provisionales no podrían ser retirados fácilmente por la nueva administración.

"Los provisionales no pueden ser sacados de la entidad sino cuando se pensionen prácticamente, porque quedarían atornillados", manifestó. También afirmó que algunos funcionarios buscarían mecanismos de protección laboral, como el fuero prepensional o el fuero sindical, para permanecer en la entidad durante los próximos años.

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Asimismo, expresó preocupación por varias renuncias registradas en altos cargos del DNP en los últimos días del actual Gobierno, al considerar que podrían afectar la continuidad administrativa. "A uno lo que le da angustia es que se pierda la trazabilidad", señaló.

Llamado a De La Espriella para nombrar un director técnico

Morales dirigió un mensaje al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente José Manuel Restrepo, a quienes pidió designar un director o directora con experiencia en el Departamento Nacional de Planeación.

"Le suplico al presidente electo Abelardo De La Espriella (...) que dispongan como director o directora del DNP a alguien que de verdad le duela Colombia, a alguien técnico del DNP, que cumpla y haga cumplir la Constitución de la República", expresó.

Finalmente, sostuvo que el Departamento Nacional de Planeación ha perdido su capacidad técnica durante los últimos años. "El rigor técnico del DNP (...) se perdió. El DNP está perdido", concluyó la presidenta del sindicato, quien también hizo un llamado para que las nuevas autoridades fortalezcan nuevamente el carácter técnico de la entidad.

Escuche la entrevista completa acá: