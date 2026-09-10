Fiscalía reabre investigación contra diputado de Santander por presunto abuso sexual

La Fiscalía General de la Nación desarchivó y reabrió la investigación contra el diputado conservador de Santander Orlando Niño, denunciado por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años.

La decisión fue comunicada a la familia de la menor por la Fiscalía 02 Seccional de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños de Bucaramanga, dependencia que en febrero de 2026 había archivado la indagación al considerar que existía una “limitación” para esclarecer los hechos investigados.

Con la reapertura del proceso, la Fiscalía deberá avanzar nuevamente en las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias de la denuncia y determinar si existen elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

La diputada de Santander, Diana Jiménez, se sumó a las voces que han pedido una investigación rigurosa y reclamó que el caso avance con todas las garantías para la víctima y para el investigado.



“Ante lo conocido públicamente sobre la denuncia a un diputado del departamento de Santander, las autoridades deben actuar con rigor, garantizar el debido proceso y llegar hasta el fondo”, señaló Jiménez.

La diputada agregó que la prioridad debe ser proteger a la menor, evitar cualquier forma de revictimización y garantizar sus derechos. “Ningún cargo, nombre o posición puede estar por encima del deber de conocer la verdad”, afirmó.

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Entre tanto, organizaciones sociales y colectivos feministas de Santander han manifestado su disposición de acompañar a la presunta víctima durante el proceso y han pedido a las autoridades actuar con celeridad, perspectiva de protección de los derechos de los menores y respeto por el debido proceso.

Blu Radio se comunicó con el diputado Orlando Ariza y no contestó las llamadas a su teléfono celular. También, se le dejó un mensaje de texto y no respondió. Desde la Asamblea de Santander, como entidad pública, no ha habido un pronunciamiento sobre el caso del diputado.

La investigación permanece en etapa de indagación. La reapertura del caso no implica una declaración de responsabilidad contra el diputado Orlando Niño, quien deberá contar con todas las garantías procesales mientras la Fiscalía establece lo ocurrido.