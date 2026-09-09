De $13.000 millones a $20.000 millones: deudas de hospital tras intervención de Petro

El nuevo interventor del Hospital Regional del Magdalena Medio, en Barrancabermeja, Andrés Manosalva, aseguró que encontró una institución con una situación financiera compleja y con importantes obligaciones pendientes.

El pronunciamiento se conoció luego de que la Secretaría de Salud de Santander advirtiera sobre el riesgo financiero que enfrenta el centro asistencial. Manosalva entregó cifras diferentes a las señaladas por el secretario de Salud departamental sobre el estado de las obligaciones del hospital al momento de la intervención.

Según el funcionario, cuando la institución pasó a intervención, a finales de junio de 2024, los pasivos ascendían a $13.717 millones, de acuerdo con la información de la revisoría fiscal.

“En el momento en que se genera la intervención, específicamente a finales de junio del año 2024, este hospital tenía unos pasivos de 13.717 millones de pesos”, explicó Manosalva.



El interventor señaló que posteriormente las obligaciones llegaron a $19.800 millones, una cifra en la que, según explicó, están incluidos diferentes compromisos adquiridos por la institución.

De ese monto, $3.788 millones corresponden a demandas contra el Hospital Regional del Magdalena Medio, procesos que, según Manosalva, ya fueron reconocidos en última instancia.

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El funcionario agregó que el resto de los recursos corresponde principalmente a pagos a proveedores y obligaciones antiguas que arrastraba la institución.

Manosalva también cuestionó la cifra de $9.000 millones mencionada por el secretario de Salud de Santander como el monto de los pasivos existentes al momento de la intervención y sostuvo que los registros de la revisoría fiscal establecían una deuda de $13.717 millones.