Sube a 22 los municipios en alerta por incendios forestales en Santander

La alerta por incendios forestales aumentó en Santander y ya son 22 los municipios que presentan algún nivel de riesgo, de acuerdo con el reporte de las autoridades departamentales.

De este total, Albania, Gámbita y Puente Nacional se encuentran en alerta roja, lo que representa el nivel más alto de riesgo ante la posibilidad de que se registren incendios de cobertura vegetal.

Además, 10 municipios permanecen en alerta naranja: Barbosa, Bolívar, Chárala, Encino, Florián, Guavatá, Sucre, Vélez, Jesús María y La Belleza.

Mientras tanto, nueve municipios están en alerta amarilla: Capitanejo, Cimitarra, Coromoro, Güepsa, Onzaga, Palmar, Macaravita, Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí.



Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado especialmente a los campesinos para evitar las quemas de cultivos, residuos y cobertura vegetal, debido a que estas prácticas pueden salirse de control, especialmente bajo condiciones de tiempo seco, y terminar provocando incendios de grandes proporciones.

También recomendaron reportar oportunamente cualquier columna de humo y adoptar medidas para proteger los bosques y prevenir emergencias que puedan afectar zonas rurales, viviendas, cultivos y ecosistemas.

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La recomendación de las autoridades es no realizar quemas y actuar de manera preventiva mientras se mantienen las condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales en diferentes sectores de Santander.

