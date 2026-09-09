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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Sube a 22 los municipios en alerta por incendios forestales en Santander

Sube a 22 los municipios en alerta por incendios forestales en Santander

La recomendación de las autoridades es no realizar quemas y actuar de manera preventiva.

Incendio Puerto Parra.jpg
Blu Radio. Incendio Puerto Parra, Santander //Foto: Alcaldía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

La alerta por incendios forestales aumentó en Santander y ya son 22 los municipios que presentan algún nivel de riesgo, de acuerdo con el reporte de las autoridades departamentales.

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De este total, Albania, Gámbita y Puente Nacional se encuentran en alerta roja, lo que representa el nivel más alto de riesgo ante la posibilidad de que se registren incendios de cobertura vegetal.

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Además, 10 municipios permanecen en alerta naranja: Barbosa, Bolívar, Chárala, Encino, Florián, Guavatá, Sucre, Vélez, Jesús María y La Belleza.

Mientras tanto, nueve municipios están en alerta amarilla: Capitanejo, Cimitarra, Coromoro, Güepsa, Onzaga, Palmar, Macaravita, Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado especialmente a los campesinos para evitar las quemas de cultivos, residuos y cobertura vegetal, debido a que estas prácticas pueden salirse de control, especialmente bajo condiciones de tiempo seco, y terminar provocando incendios de grandes proporciones.

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También recomendaron reportar oportunamente cualquier columna de humo y adoptar medidas para proteger los bosques y prevenir emergencias que puedan afectar zonas rurales, viviendas, cultivos y ecosistemas.

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La recomendación de las autoridades es no realizar quemas y actuar de manera preventiva mientras se mantienen las condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales en diferentes sectores de Santander.

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