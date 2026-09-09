En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Juliana Guerrero
Porte de armas
Marco Rubio
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Lucas fue sometido a cateterismo: así avanza su atención en la FCV

Lucas fue sometido a cateterismo: así avanza su atención en la FCV

Lucas Francesco Murillo, el niño de 7 años quien pidió ayuda al presidente Abelardo de la Espriella para atención médica.

FOTO LUCAS CASO CÚCUTA.jpg
FOTO: Caso niño Lucas Murillo- suministrada por Hospital Internacional de Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El niño Lucas Murillo, de 7 años, ya fue sometido a un cateterismo en la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), en Floridablanca, Santander, como parte de los estudios médicos que permitirán definir el tratamiento que requiere.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El menor recibió apoyo para acceder al procedimiento y permanece bajo atención especializada en el centro asistencial. De acuerdo con Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, los médicos continúan realizando exámenes para determinar cuál es la conducta más adecuada para el niño.

Últimas noticias

FOTO ACCIDENTE CAMPO 23- SANTANDER.jpg
Santanderes

Fatal accidente en la Troncal del Magdalena Medio deja una mujer muerta y dos heridos

FOTO PORTAL PIEDECUESTA- METROLÍNEA.jpg
Santanderes

Metrolínea responde por deterioro y vandalismo de portales y estaciones en Bucaramanga

“Al niño Lucas le estamos realizando todos los exámenes pertinentes para poder tomar la conducta más apropiada para él”, explicó Castillo.

El presidente de la FCV señaló que el cateterismo se realizó el día anterior y que este miércoles está previsto otro estudio fundamental para complementar la valoración de su corazón: una resonancia magnética cardíaca.

Este examen permitirá a los especialistas evaluar con mayor detalle el músculo cardíaco y el tamaño de las cavidades del corazón, información que será determinante para establecer los siguientes pasos en su atención.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Una vez finalicen todos los estudios, el grupo médico realizará una junta para analizar el caso y definir el procedimiento que deberá seguir el menor. Según Castillo, esta intervención podría llevarse a cabo en los próximos días.

Publicidad

“Debemos esperar un par de días para poder tener una información certera del manejo que le vamos a realizar a Lucas”, indicó.

El presidente de la FCV también entregó un reporte favorable sobre la evolución del niño y aseguró que se encuentra en mejores condiciones, con mayor estabilidad hemodinámica y una mejoría en su fisiología cardiopulmonar.

“Así que todo va muy bien, se encuentra en mejores condiciones, ha estado mucho más estable hemodinámicamente, su fisiología cardiopulmonar ha mejorado y se ha estabilizado”, manifestó Castillo.

Publicidad

Por ahora, el equipo médico continuará con los estudios y posteriormente definirá la conducta a seguir, mientras Lucas permanece bajo vigilancia de los especialistas de la Fundación Cardiovascular de Colombia.

Relacionados

Salud

Fundación Cardiovascular

Menores de edad

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad