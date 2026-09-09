Lucas fue sometido a cateterismo: así avanza su atención en la FCV

El niño Lucas Murillo, de 7 años, ya fue sometido a un cateterismo en la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), en Floridablanca, Santander, como parte de los estudios médicos que permitirán definir el tratamiento que requiere.

El menor recibió apoyo para acceder al procedimiento y permanece bajo atención especializada en el centro asistencial. De acuerdo con Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, los médicos continúan realizando exámenes para determinar cuál es la conducta más adecuada para el niño.

“Al niño Lucas le estamos realizando todos los exámenes pertinentes para poder tomar la conducta más apropiada para él”, explicó Castillo.

El presidente de la FCV señaló que el cateterismo se realizó el día anterior y que este miércoles está previsto otro estudio fundamental para complementar la valoración de su corazón: una resonancia magnética cardíaca.



Este examen permitirá a los especialistas evaluar con mayor detalle el músculo cardíaco y el tamaño de las cavidades del corazón, información que será determinante para establecer los siguientes pasos en su atención.

Una vez finalicen todos los estudios, el grupo médico realizará una junta para analizar el caso y definir el procedimiento que deberá seguir el menor. Según Castillo, esta intervención podría llevarse a cabo en los próximos días.

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“Debemos esperar un par de días para poder tener una información certera del manejo que le vamos a realizar a Lucas”, indicó.

El presidente de la FCV también entregó un reporte favorable sobre la evolución del niño y aseguró que se encuentra en mejores condiciones, con mayor estabilidad hemodinámica y una mejoría en su fisiología cardiopulmonar.

“Así que todo va muy bien, se encuentra en mejores condiciones, ha estado mucho más estable hemodinámicamente, su fisiología cardiopulmonar ha mejorado y se ha estabilizado”, manifestó Castillo.

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Por ahora, el equipo médico continuará con los estudios y posteriormente definirá la conducta a seguir, mientras Lucas permanece bajo vigilancia de los especialistas de la Fundación Cardiovascular de Colombia.