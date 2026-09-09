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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fatal accidente en la Troncal del Magdalena Medio deja una mujer muerta y dos heridos

Fatal accidente en la Troncal del Magdalena Medio deja una mujer muerta y dos heridos

Debido al accidente, la vía presenta paso a un solo carril, mientras las autoridades adelantan las labores de atención, investigación y retiro de los vehículos.

FOTO ACCIDENTE CAMPO 23- SANTANDER.jpg
FOTO: Accidente en Troncal del Magdalena Medio- Santander. Suministrada por Policía Nacional.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Una persona murió y dos más resultaron heridas en un grave accidente de tránsito registrado en la vía Río Ermitaño-La Lizama, a la altura del kilómetro 103+100, sector Aguas Blancas, en jurisdicción de Simacota, Santander.

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El siniestro involucró cuatro vehículos, entre ellos dos tractocamiones, un camión y una camioneta. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, los automotores se movilizaban en sentido norte-sur cuando llegaron al punto donde se había instalado un sistema de Pare y Siga, debido a los trabajos de construcción de la doble calzada.

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Según la información oficial, los vehículos se encontraban detenidos por la regulación del tráfico cuando el cuarto automotor, un tractocamión de placas WOL-709, impactó por detrás a la camioneta Nissan de placas GHP-287.

Por la fuerza del choque, la camioneta quedó completamente destruida y posteriormente impactó al camión de placas LPM-264, que a su vez terminó golpeando al primer tractocamión.

La emergencia dejó como saldo una mujer fallecida, quien se encontraba como acompañante en la camioneta Nissan. La víctima quedó atrapada dentro del vehículo y murió debido a la gravedad de las heridas.

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El conductor de este automotor fue trasladado en ambulancia debido a la gravedad de sus lesiones. Su identidad aún no había sido establecida en el reporte preliminar.

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También resultó herido el conductor del camión Foton de placas LPM-264, quien presentó fracturas en sus miembros inferiores y recibió atención médica en Barrancabermeja. Los conductores de los dos tractocamiones involucrados resultaron ilesos.

Como hipótesis preliminar, las autoridades señalaron al conductor del cuarto vehículo por no mantener la distancia de seguridad, situación que habría provocado el choque en cadena.

Debido al accidente, la vía presentó paso a un solo carril, mientras las autoridades adelantan las labores de atención, investigación y retiro de los vehículos.

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Este corredor hace parte de la Troncal del Magdalena Medio, una de las principales rutas para el transporte de carga y pasajeros en Santander. Actualmente se adelantan trabajos para la construcción de la doble calzada, por lo que en algunos puntos se implementan sistemas de Pare y Siga para controlar el tránsito.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores, especialmente a quienes transitan por estos sectores en obras, a respetar las señales de tránsito, reducir la velocidad y conservar una distancia prudente para evitar accidentes.

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