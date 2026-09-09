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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Policía Nacional fue retirada del corregimiento de Guamalito en El Carmen, Norte de Santander

Policía Nacional fue retirada del corregimiento de Guamalito en El Carmen, Norte de Santander

Hasta el momento, no se conoce información oficial sobre la fecha en que sería restablecida la presencia policial en Guamalito.

Retiro de la Policía Nacional.
Retiro de la Policía Nacional.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Cristian Santiago
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

La salida de los policías se habría realizado por motivos de seguridad, luego de que la subestación quedara destruida tras dos ataques con drones cargados con explosivos, perpetrados por el ELN los pasados 4 y 7 de septiembre.

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La decisión ha generado preocupación y rechazo entre los habitantes de Guamalito, quienes consideran que el retiro de los uniformados deja al corregimiento sin presencia permanente de la Policía, en medio de una zona donde existe presencia de grupos armados ilegales.

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La comunidad reclama que se adopten medidas para garantizar la seguridad de los habitantes y evitar que el corregimiento quede desprotegido, especialmente después de los hechos violentos que afectaron directamente las instalaciones policiales.

Hasta el momento, no se conoce información oficial sobre la fecha en que sería restablecida la presencia policial en Guamalito ni sobre las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad de la población.

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