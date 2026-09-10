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Video: investigan a hombre que habría sacado pistola tras accidente en Piedecuesta

El episodio es materia de investigación por parte de las autoridades, que deberán establecer la identidad del hombre, verificar si el arma era de su propiedad.

FOTO CONDUCTOR ARMA EN PIEDECUESTA.jpg
FOTO: Conductor con arma de fuego en Piedecuesta- captura de video Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Momentos de pánico se vivieron en la autopista entre Bucaramanga y Piedecuesta, luego de que un hombre sacara un arma de fuego de su vehículo durante una discusión originada por un accidente de tránsito con un motociclista.

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El hecho ocurrió en el sector conocido como El Molino, donde la situación generó tensión entre los conductores que transitaban por esta importante vía del área metropolitana de Bucaramanga.

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De acuerdo con la información conocida, tras el accidente se produjo una discusión entre los involucrados y, en medio del altercado, uno de los hombres habría extraído una pistola de su vehículo, provocando temor entre quienes se encontraban en el lugar.

El episodio es materia de investigación por parte de las autoridades de Santander, que deberán establecer la identidad del hombre, verificar si el arma era de su propiedad y determinar si contaba con los permisos exigidos por la ley para su porte.

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El caso también reaviva la discusión sobre el control de las armas y la necesidad de evitar que una disputa por un accidente de tránsito termine en una situación de violencia.

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En Santander, el debate cobra especial relevancia debido a los constantes hechos de violencia y a los operativos de la Policía contra el porte ilegal de armas. Las autoridades han insistido en que estos elementos pueden terminar siendo utilizados en situaciones de intolerancia, incluso durante discusiones que inicialmente se originan por hechos cotidianos, como un accidente de tránsito.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga ha incautado este año más de 460 armas de fuego ilegales en diferentes operativos en la región.El último caso ocurrió en el norte de la ciudad donde fue capturado un hombre con tres armas, dos revólveres y una pistola.

El episodio de la autopista Bucaramanga-Piedecuesta vuelve a poner en el centro de la discusión el riesgo que representa la presencia de armas de fuego durante confrontaciones entre ciudadanos.

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