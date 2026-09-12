Sigue preocupación por orden público en Guamalito: Noticias de la Mañana, 12 de septiembre 2026

Este sábado, 12 de septiembre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Continúa la preocupación por la situación de orden público en Guamalito, Norte de Santander, después de los ataques del ELN que destruyeron la subestación de Policía. Habitantes aseguran que evitan salir después de las 6 de la tarde por temor a nuevos hechos violentos, mientras el Gobierno anunció la reconstrucción de las instalaciones policiales.

Habitantes aseguran que evitan salir después de las 6 de la tarde por temor a nuevos hechos violentos, mientras el Gobierno anunció la reconstrucción de las instalaciones policiales. El presidente Abelardo De La Espriella dio por terminadas las negociaciones con el ELN, el Clan del Golfo y las bandas de Quibdó, con lo que terminó de desmontar la política de paz total del Gobierno anterior. También aseguró que durante los últimos cuatro años los negociadores de paz recibieron cerca de 7.000 millones de pesos, sin contar gastos de seguridad y viáticos.

También aseguró que durante los últimos cuatro años los negociadores de paz recibieron cerca de 7.000 millones de pesos, sin contar gastos de seguridad y viáticos. Un juez de Puerto Asís ordenó suspender temporalmente la aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo mientras estudia una tutela . Varias entidades deberán entregar información sobre las zonas incluidas en el piloto y los estudios ambientales, sanitarios y técnicos que respaldan el uso de este producto.

. Varias entidades deberán entregar información sobre las zonas incluidas en el piloto y los estudios ambientales, sanitarios y técnicos que respaldan el uso de este producto. El Gobierno estudia reducir el IVA de los tiquetes aéreos hacia y desde las regiones afectadas por el terremoto para impulsar la recuperación del turismo. Además, anunció la entrega de 152 toneladas de materiales de construcción en Quindío y un proyecto de 369 mejoramientos de vivienda con una inversión superior a 7.700 millones de pesos.

Además, anunció la entrega de 152 toneladas de materiales de construcción en Quindío y un proyecto de 369 mejoramientos de vivienda con una inversión superior a 7.700 millones de pesos. En Cali comenzó la entrega de un auxilio mensual de 1.050.000 pesos durante tres meses para familias que perdieron sus viviendas por el terremoto . En el primer grupo serán beneficiadas más de 9.000 personas registradas con viviendas declaradas no habitables o destruidas.

. En el primer grupo serán beneficiadas más de 9.000 personas registradas con viviendas declaradas no habitables o destruidas. Alfonso Portela, abogado y experto en derecho electoral, explicó que quienes ejerzan funciones públicas y quieran participar en las elecciones regionales del 31 de octubre de 2027 deben revisar sus posibles inhabilidades con un año de anticipación. Recomendó que las renuncias se hagan efectivas a más tardar el 30 de octubre de 2026 y señaló que quienes ocupaban cargos de elección popular y pretendían cambiar de partido debieron renunciar antes de finalizar junio de este año para evitar incurrir en doble militancia.

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