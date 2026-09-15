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Blu Radio  / Nación  / Ataque contra el Ejército en vereda Aipecito; van dos en menos de una semana en Huila

Ataque contra el Ejército en vereda Aipecito; van dos en menos de una semana en Huila

A través de su cuenta oficial de X, la Quinta División del Ejército confirmó el hecho y señaló que las tropas lograron neutralizar el ataque mientras desarrollaban operaciones militares para garantizar la seguridad de las comunidades de la vereda Aipecito.

Corregimiento de Aipecito.
Corregimiento de Aipecito.
Suministrada.
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Sobre las 10:30 de la mañana de este martes se registró un nuevo ataque contra la Fuerza Pública en el Huila. Previo a la agresión con drones, se registró un hostigamiento contra las tropas que adelantaban labores de presencia institucional y seguridad en la vereda La Pradera, corregimiento de Aipecito, zona rural de Neiva.

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Posteriormente, tropas del Batallón de Artillería N.° 9 Tenerife fueron atacadas con drones. Según la información, no se registraron afectaciones a los militares ni a la población civil.

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A través de su cuenta oficial de X, la Quinta División del Ejército confirmó el hecho y señaló que las tropas lograron neutralizar el ataque mientras desarrollaban operaciones militares para garantizar la seguridad de las comunidades de la vereda Aipecito.

Igualmente, indicaron que los militares permanecen en el sector y mantienen las operaciones para proteger a la población y contrarrestar las acciones criminales de la Estructura Ismael Ruiz, del Bloque Central Isaías Pardo.

Van dos ataques en el municipio en menos de una semana

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Este es el segundo ataque contra el Ejército en menos de cuatro días, después del registrado el pasado sábado en la vereda Gallego, zona rural de La Plata, al occidente del Huila.

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