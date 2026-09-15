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JEP definirá si llama a versión libre a Sandra Ramírez por reclutamiento forzado de menores

La decisión se conoce luego de varios reclamos de organizaciones de víctimas, que han pedido revisar el papel que pudo desempeñar Sandra Ramírez dentro de la antigua guerrilla.

JEP.jpg
JEP.
Foto: Procuraduría.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) definirá este miércoles 16 de septiembre si cita a una nueva versión libre a la excongresista Sandra Ramírez por su presunta relación con el reclutamiento forzado de menores de edad durante el conflicto armado.

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La propuesta está contenida en una ponencia de la magistrada Lili Rueda, que será discutida en la subsala J de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP.

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Las magistradas Julieta Lemaitre y Belkis Izquierdo deberán determinar si acogen o no la propuesta para que Ramírez, integrante del extinto partido Comunes, entregue una nueva versión dentro del proceso que adelanta la justicia transicional.

La decisión se conoce luego de varios reclamos de organizaciones de víctimas, que han pedido revisar el papel que pudo desempeñar Sandra Ramírez dentro de la antigua guerrilla y su eventual conocimiento sobre las prácticas de reclutamiento forzado de menores.

Una de las víctimas que ha insistido en esta solicitud es Daisy Guarnizo, acreditada dentro del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

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Guarnizo, quien actualmente trabaja como asesora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha solicitado que se profundice en las responsabilidades y conocimientos que pudieron tener integrantes de la antigua guerrilla frente a estas prácticas.

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La JEP analizará la propuesta este miércoles y se espera que durante la tarde se conozca la decisión sobre el eventual llamado a una nueva versión libre de Sandra Ramírez.

El pronunciamiento será clave para determinar los siguientes pasos dentro del Caso 07, relacionado con el reclutamiento y utilización de menores de edad durante el conflicto armado colombiano.

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