Caso Samuel Adrián: proyecto busca impedir tratamientos hormonales y cambio de sexo en menores

A propósito del caso Samuel Adrián, quien está detenido tras denunciar tratamientos hormonales para menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, se abrió todo un debate al respecto.

El senador Andrés Forero confirmó que la propuesta ya superó sus primeros pasos formales en el órgano legislativo: "ya fue radicado, naturalmente, ya llegó a la Comisión Séptima del Senado, ya fueron asignados ponentes, está en proceso de elaboración de la ponencia y seguramente en las próximas semanas se surtirá el primer debate".

Según el congresista, la iniciativa delimita con claridad los tres ejes de intervención médica que pretende abordar: "El proyecto de ley habla de tres cosas. Habla de bloqueadores de pubertad, habla de terapias hormonales y habla de cirugías".

Forero aclaró que en el país no se practican cirugías de reasignación en menores, por lo que el texto busca elevar a rango legal una prohibición que en la práctica ya opera de facto. Sin embargo, enfatizó la necesidad de restringir los tratamientos hormonales y los bloqueadores puberales amparándose en estándares de precaución médica.



"Nosotros lo que estamos planteando es que para los menores de edad tiene que aplicarse este criterio de prudencia médica o este criterio de precaución". El parlamentario sostuvo su postura citando decisiones adoptadas por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) y el Instituto Karolinska en Suecia respecto a la falta de evidencia científica suficiente.

Asimismo, explicó que la norma contempla excepciones específicas para casos de pubertad precoz o anomalías cromosómicas.

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Cuestionamientos de la oposición y alertas sobre pánico mediático

En contraste, Mauricio Toro rechazó enfáticamente la iniciativa y cuestionó el trasfondo mediático de la polémica. "A mí me preocupa porque me parece que el senador Forero es una persona decente y que caiga en esta trampa de desinformación y odio, pues resulta muy preocupante". Toro sostuvo que "todo lo que está ocurriendo aquí es parte de un show mediático" y afirmó que las cifras presentadas en la producción audiovisual no se ajustan a la realidad clínica del país.

"Yo le envié un derecho de petición al Ministerio de Salud [...] y me dicen que los últimos 10 años no ha habido y no hay registros de que hayan habido cirugías de reasignación de sexo en Colombia". El excongresista argumentó además que los medicamentos bloqueadores se emplean en su mayoría para tratar patologías diversas en menores, como problemas de crecimiento o cáncer, y no para procesos de transición

Según cifras expuestas por Toro, de miles de registros analizados, únicamente 49 corresponden a jóvenes de hasta 17 años que solicitaron la suspensión de la pubertad. Finalmente, advirtió sobre el peligro de normar a partir de hechos aislados. "Uno no puede legislar por casuística, por un caso que resultó desafortunado". Toro remarcó que las normativas actuales de la Superintendencia Nacional de Salud ya contemplan un estricto principio de precaución y evaluación mediante comités médicos.

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Escuche aquí la entrevista: