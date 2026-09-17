Más de mil hectáreas afectadas por incendio que continúa activo en Las Hermosas, Buga, Valle

El incendio forestal que permanece activo en zona rural de Buga ya deja más de mil hectáreas afectadas en el Parque Nacional Natural Las Hermosas, Gloria Valencia de Castaño. La emergencia se concentra en una zona de alta montaña, donde las condiciones del terreno dificultan el ingreso de los organismos de socorro.

La conflagración completa cerca de 45 días con reactivaciones intermitentes. Aunque en algunos momentos los bomberos han logrado reducir las llamas, los vientos, la vegetación y las condiciones climáticas han favorecido que el fuego vuelva a tomar fuerza.

“Estamos solicitando el apoyo de brigadas forestales, ya sea de las empresas que las tienen, como es el caso de Emcali, o igualmente a los cuerpos de bomberos del departamento que nos acompañen con unidades de bomberos que tengan autonomía para tres, cuatro días y puedan ir con nosotros a la zona”, dijo Harold Humberto Alzate Tejada, capitán de bomberos, comandante del Cuerpo de Bomberos de Buga y presidente de la Confederación Nacional de Bomberos de Colombia,

El capitán explicó que uno de los principales obstáculos es la distancia entre Buga y el punto donde se encuentra el incendio, ya que el desplazamiento terrestre puede tardar hasta siete horas entre el recorrido hacia la zona y el ingreso a pie hasta los sectores afectados.



“El incendio vuelve y se reactiva por condiciones atmosféricas, por cuestiones de clima, vientos, topografía y la misma vegetación. Esto hace que tengamos un traslado del sitio de Buga al incendio casi siete horas, por eso no es un trabajo de una brigada de un día”.

Sobre la solicitud del apoyo con el Bambi Bucke, su utilización fue descartada, según los expertos de la Fuerza Aérea y el Ejército, por las condiciones de altitud de la zona. Mientras tanto, los bomberos mantienen la solicitud de refuerzos y de personal especializado para continuar enfrentando una emergencia que amenaza una reserva ambiental de importancia nacional.